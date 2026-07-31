В башенном комплексе в Ингушетии нашли старинную игольницу Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии во время археологических работ в третьем солнечном склепе башенного комплекса «Гирети» ученые обнаружили кожаную игольницу XIX века. Такие игольницы были неотъемлемой частью повседневного быта женщин.

Как рассказали в школе каменщиков-реставраторов «Наследие», найденный артефакт представляет собой аккуратно сшитый из плотной кожи футляр с тонким ремешком, что позволяло носить его на поясе.

Швейные иглы долгое время были одними из самых ценных домашних инструментов.

«В тот период иглы стоили дорого, поэтому их бережно хранили, ремонтировали и хранили в специальных кожаных футлярах или в мягких подушечках. Рядом с подобными находками нередко можно встретить серебряные наперстки, что свидетельствует о важной роли шитья в домашнем хозяйстве», – говорят археологи.

Археологи сделали очередную находку. Фото: школа каменщиков-реставраторов «Наследие»

Сам за себя говорит и тот факт, что после смерти женщины в склеп вместе с ней нередко помещали те предметы, которые всю жизнь были при ней. Традиционно женщины занимались рукоделием, игольницы всегда находились под рукой и оставались рядом после смерти.

Находка стала еще одним свидетельством повседневной жизни жителей средневекового башенного комплекса и поможет ученым проследить развитие традиций домашнего хозяйства и ремесел Ингушетии.

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