Жара до +37 градусов и без осадков: какую погоду прогнозируют в начале августа на Ставрополье

Почти 40-градусная жара ожидается на Ставрополье в начале августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй месяц лета на исходе и стало известно, каким будет начало августа. Первая неделя начнется с лютой жары до +37 градусов. Только к 6 августа прогнозируют дожди. Но такой прогноз может поменяться.

Последний день июля, 31 число, старается не отставать от ожидающей жары. По краю температура воздуха достигает +33 градусов, а в Ставрополе – до +30. При этом, по данным регионального гидрометцентра, везде дует сильный ветер. По округам его скорость достигает 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с.

Уже в субботу, 1 августа, ветер стихнет до 5-10 м/с и продержится так как минимум до конца воскресенья. Ночью температура воздуха опустится до +15…+20 градусов. Однако днем станет куда жарче. Синоптики говорят, что воздуха прогреется до +30…+35 градусов по Ставрополью, а в краевой столице – до +30…+32 градусов.

В воскресенье, 2 августа, погода продолжает морить ставропольцев жарой. Ночью так же, как 1 числа, прогнозируют +15…+20 градусов. Но как только встанет солнце, начнет припекать до +32…+37 градусов по краю. В Ставрополе тоже пекло: +32…+34 градуса.

Такая жара может продержаться в Ставропольском крае как минимум до 9 августа. И все же такой долгосрочный прогноз может измениться. Что касается возможных осадков, то, согласно данным «Яндекс.Погода», небольшой дождь в Ставрополе может пойти в ночь с 5 на 6 августа. Только вот уже днем будет просто пасмурно, а к вечеру – малооблачно и ясно.

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