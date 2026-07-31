«Один за всех и все за одного»: в Ессентуках стартует юбилейный фестиваль детского кино «Хрустальный источник»

Организатор и вдохновитель фестиваля «Хрустальный источник» Эвклид Кюрдзидис. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 8 августа Ессентуки станут кинематографической столицей детства. В городе-курорте в пятый раз пройдёт международный фестиваль детского кино «Хрустальный источник». Более 300 детей из 12 городов России и зарубежья будут снимать короткометражные фильмы, встречаться со звёздами и учиться у профессионалов. Организатор и вдохновитель фестиваля - актёр, режиссёр и заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о том, что ждёт гостей.

Судить участников будут Адам и Ева

В этом году «Хрустальный источник» отмечает первый юбилей. Пять лет - срок небольшой, но для детского фестиваля это уже целая эпоха. За это время проект вырос из локальной идеи в событие международного масштаба.

«В этом году мы проводим фестиваль не в июле, как обычно, а в августе, с 1 по 8 число. Но это никак не повлияло на программу: нас ждёт целая неделя праздника искусства и детства», - говорит Эвклид Кюрдзидис.

В этом году в фестивале участвуют 300 детей в возрасте от 7 до 17 лет - это 12 команд из Москвы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Дагестана, Донецкой Народной Республики и даже из Еревана. Ставрополье представят пятигорчане и ребята из Ессентуков.

«Каждый год мы задаём тему, и команды готовятся к фестивалю целый год. В этом году тема звучит как «Один за всех и все за одного». Команды пишут сценарии на короткометражные фильмы до 10 минут, проходят конкурсный отбор. И уже здесь, на Кавказских Минеральных Водах, они будут снимать свои работы в исторических локациях», - рассказал Эвклид.

Фильмы, созданные детьми, оценит профессиональное жюри. В нём - две взрослые звёзды и два ребёнка-актёра. Председателем жюри станет 10-летний Адам, у которого за плечами уже 20 картин.

«Председатель жюри - ребёнок, помогать ему будет актриса Ева, ей 11 лет. Это детский фестиваль, и дети здесь главные. К ним присоединятся кинорежиссёры Елена Николаева и Марк Горобец», - рассказал заслуженный артист России.

По словам организатора, темы детских работ всегда искренние и глубокие. Даже когда тема задана, например, «С чего начинается Родина», дети находят свои, личные смыслы.

Участники фестиваля снимут кино на заданную тему. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Все команды снимают на тему фестиваля, но каждый фильм про своё: про дружбу, про семью, про страх, про первую любовь Однажды дагестанская команда написала сценарий так трогательно, что две девочки получили главный приз за лучший сценарий. Это было не про «как я люблю Родину», а про реальные вещи, которые их волнуют. Вот что меня трогает», - вспоминает Кюрдзидис

Звёздные мастер-классы

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по актёрскому мастерству, режиссуре, сценическому бою, фехтованию, изготовлению кукол. Их проведут звёзды первой величины, среди которых педагоги ведущих театральных вузов России. Среди них - Елена Николаева, Марк Горобец, Алексей Севастьянов. А каскадер и сценарист Роман Курцин расскажет о каскадёрских трюках и покажет свой фильм.

Особым гостем грандиозного детского фестиваля станет космонавт Фёдор Юрчихин, Герой России, побывавший в космосе пять раз.

«Каждый мальчишка мечтает стать космонавтом. И Фёдор Николаевич уже не первый раз на нашем фестивале. Дети просто висят на люстрах, когда он рассказывает о космосе, о том, как снимал Землю с орбиты», - говорит Эвклид.

Самые яркие события фестиваля будут проходить на Театральной площади, в историческом театре-парке и музыкальной школе искусств. Вход на большинство мероприятий свободный, но на встречи со звёздами нужна предварительная запись.

В Ессентуках можно увидеть локации, где снимались известные фильмы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Творчество раскрывает ребёнка

Эвклид признаётся: участие в фестивале вовсе не означает, что ребёнок обязан связать свою жизнь с кино. Творчество - это не профориентация, а способ раскрыть личность. Даже если дети не станут актёрами или режиссёрами, навыки, которые они получают на фестивале, останутся с ними навсегда: умение общаться, не бояться сцены, быть смелыми и уверенными в себе. Именно это, по его мнению, важнее любой кинематографической карьеры.

Убедительное тому доказательство - кинотеатральная школа «Хрустальный источник», которую Эвклид открыл в Ессентуках пять лет назад. Сейчас там занимаются 97 детей. 11 выпускников уже учатся в ведущих театральных и кинематографических вузах Москвы. Один из них, Михаил Ивинский, окончил театральный институт с красным дипломом.

«Я горжусь каждым из них. И продолжаю помогать даже после выпуска. Потому что я в ответе за их судьбы», - говорит Кюрдзидис.

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