Две недели без горячей воды ждут ставропольцев: где с понедельника 3 августа отключат горячую воду

"Ничего, хозяйка, сейчас научу тебя языком умываться" Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето в Ставрополе — не только отпуска и жара, но и время, когда город готовится к зиме. Коммунальщики останавливают котельные на плановый ремонт. Он длится две недели, и всё это время жители ближайших домов остаются без горячей воды. С 3 по 16 августа отключения затронут Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы. Публикуем полный список адресов, где с понедельника не будет горячего водоснабжения.

Список адресов, где в Ставрополе не будет горячей воды с 3 августа:

пр. Ботанический, с 1 по 15А (нечетные), со 2 по 16А (четные);

ул. Короленко, 2/1, 2/2, 4, 6, 16/1, 16/2, 18, 24, 26;

ул. Ленина, с 381 по 409 (нечетные), с 444 по 474 (четные);

ул. Пржевальского, с 5 по 21 (нечетные), с 10 по 18 (четные);

ул. Осетинская, 3, 5;

Отключение горячей воды дает возможность сэкономить на коммуналке. Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

ул. Социалистическая, 18/1, 21/2, 27;

ул. Гагарина, 20

ул. Пригородная, с 193А по 237, 198;

ул. Полеводческая, с 1 по 1 корпус 12;

ул. Пономарева, 1;

ул. Пономарева, 5 (Краевая детская клиническая больница);

ул. Голенева, 46 (школа №4);

ул. Пригородная, 167;

ул. Репина,146, 198.

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