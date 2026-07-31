Сжигали котов на камеру: в Дагестане раскрыли провокаторов, которые использовали подростков для фейков о живодерстве

Сотрудники полиции нашли иностранных кураторов телеграм-канала. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях инфополе Дагестана сплотилось против одного телеграм-канала. Неизвестный автор заявлял, что живет на территории республики и жестоко расправляется с животными. Он рассказывал о своей тяге к насилию и публиковал «фото- и видеоотчеты» сожжения котов заживо.

Жертвами в основном становились коты. Неизвестный рассказывал, что жестокое обращение с ними вызывает у него особое удовольствие. В его канале появлялись анонсы следующего убийства и видео с неприкрытым насилием над животными. Возмущенные произошедшим жители оборвали телефоны полиции, требуя остановить живодера. Они просили найти и наказать автора, справедливо замечая, что такой человек может быть опасен и для окружающих людей.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поиску владельца канала. Результат одновременно утешил и разочаровал: автор не имеет никакого отношения к Дагестану, но провокация, вероятно, была направлена именно на жителей республики.

По информации правоохранительных органов, за этим каналом стоял не один человек, а целая группа лиц из кураторов и исполнителей. Все они не имели отношения к Дагестану и готовили провокацию из страны ближнего зарубежья.

Самое тревожное, сообщает полиция, в том, что кураторы использовали подростков 12-14 лет из той же страны. Дети должны были создавать каналы по их указке и публиковать уже готовые тексты, фото и видео.

«Где находятся кураторы и откуда они раздают команды детям, – думаю, всем понятно и так», – добавляет пресс-секретарь ГУ МВД России по Дагестану Гаяна Гариева.

Как она объясняет, провокаторы выбрали именно дагестанский инфосегмент из-за активной аудитории республики. Мол, если публика в других регионах более инертна, здесь принято на все реагировать остро и горячо. Тем более на такую откровенную жестокость.

Полиция просит население перепроверять информацию и не вестись на откровенные провокации. Она обращает внимание людей на то, что иногда нужно поберечь себя и присмотреться повнимательнее, чтобы заметить манипуляцию, которая играет на чувствах и эмоциях людей.

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