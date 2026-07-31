Украл и раздарил красивым туристкам: романтика-подростка задержали за кражу золота на 380 тысяч рублей

В Дагестане подростка задержали за кражу золотых украшений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане Робин Гуд-ловелас украл золотые украшения и раздарил их. История простого романтика развернулась в Избербаше Каякентского района. 28 июля в дежурную часть полиции обратилась 62-летняя женщина. Она пожаловалась на то, что кто-то проник в ее дом и украл золота на 380 тысяч рублей.

Оказалось, вор попался неопытный: он щедро наследил на месте преступления. Полиция быстро вышла на подозреваемого – 15-летнего подростка. В совершенном он признался сам.

Оказалось, парнишка узнал, что хозяева одного из домов временно уехали из города и пошел на «охоту». С помощью стамески он отжал стекло пластикового окна и проник в дом, сообщает полиция.

Как рассказал подозреваемый, внутри он обшарил все два этажа. Только в одной комнате он нашел то, что нужно: драгоценности. Схватив два кольца, подвеску и серьги, он также сбежал через окно.

Самое интересное, что на вопросы полиции, куда делось золото, он сказал, что не продавал его:

«Он признался, что всё украденное – два кольца, подвеску и серьги, он раздал красивым туристкам, отдыхающим на пляже в Каякентском районе. Некрасивые остались без подарков. И правильно, заслужить ещё надо!» – иронизирует пресс-секретарь ГУ МВД России по Дагестану Гаяна Гариева.

Теперь с юным романтиком будут разбираться следователи. Полиция передала материалы СУ СКР по Дагестану, так как подозреваемый – несовершеннолетний.

Мальчику предстоит ответить за кражу. А туристок просят быть внимательнее к таким щедрым подаркам – особенно если подарок кажется чересчур уж щедрым.

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