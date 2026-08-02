Газовый баллон взорвался в частном доме в КЧР Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии произошел взрыв газа в частном доме. Известно, что ЧП случилось 2 августа под навесом летней кухни во время празднования свадьбы. Есть пострадавшие, большую часть доставили в больницу. Возгорания за взрывом не последовало.

«В дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступило сообщение о том, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания», – сообщили в МЧС по КЧР.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб – 20 человек и восемь единиц спецтехники. Сейчас известно о 10 пострадавших. Шестеро из них попали в больницу с тяжелыми травмами. Еще одного привезли в состоянии средней тяжести.

Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку после поступления информации о взрыве. Ведомство подтвердило, что ЧП произошло во время празднования свадьбы. По неподтвержденным данным, газовый баллон вынесли на улицу, чтобы готовить еду.

«В ходе организованной проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования. Также надзорным ведомством поставлен на контроль ход процессуальной проверки по данному факту», – добавили в прокуратуре КЧР. К проверке также подключился Следственный комитет:

«Следователями управления совместно с криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, проводится его осмотр, изымаются предметы, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего».

В минздраве КЧР уточнили состояние пострадавших. За медицинской помощью обратились 10 человек, семеро из которых попали в ближайшие больницы. Врачи уже осмотрели их и назначили лечение.

«Три человека, получившие незначительные травмы, осмотрены врачами бригад скорой помощи, прошли амбулаторную обработку ран и консультацию специалистов-травматологов. Угрозы для их жизни нет, назначено амбулаторное наблюдение по месту жительства».

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