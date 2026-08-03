Иностранец собирался подорвать здание прокуратуры Пятигорска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье предотвратили теракт, который готовили иностранные спецслужбы. Информация стала известна утром 3 августа. По предварительным данным, нападение готовилось на здание прокуратуры Пятигорска. Силовики задержали 25-летнего гражданина страны Центральной Азии, придерживающегося идеологии запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Что случилось в Пятигорске 3 августа 2026 года

Сообщается, что иностранцем руководили кураторы из Сирии. По их инструкциям он провел разведку у здания прокуратуры, а также купил необходимые для изготовления взрывчатки компоненты. Согласно данным предварительного расследования, террорист должен был запустить взрыв дистанционно.

Иностранца-террориста задержали в Пятигорске Видео: НАК

«Террорист по указанию и при координации находящегося в Сирии функционера МТО намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры города Пятигорска», – сообщили в УФСБ России по Ставрополью.

Предварительно, после совершения теракта мужчина планировал сбежать в Сирию и вступить в ряды запрещенной террористической организации.

Но привести в действие преступный план не получилось. Его задержали силовики. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли составные части, химические вещества и поражающие элементы для сбора СВУ.

«Благодарю сотрудников Управления ФСБ России по Ставропольскому краю за предотвращение теракта в Пятигорске. Профессиональная работа силовиков позволила задержать сторонника международной террористической организации, который планировал совершить подрыв у здания прокуратуры», – обратился губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По факту задержания следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю завел уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Статья предусматривает до 20 лет колонии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru