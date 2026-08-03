Пекло до +38 и чрезвычайная пожароопасность: какая погода ждет ставропольцев в начале рабочей недели

Новая рабочая неделя в Ставропольском крае начнется с сильной жары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новая рабочая неделя в Ставропольском крае начнется с сильной жары. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +38 градусов. В связи с этим в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В такой обстановке местных жителей просят быть предельно осторожными с огнем. Любая искра может стать причиной пожара.

«Чрезвычайная пожароопасность ожидается в северо-западных и юго-восточных районах Ставрополья, на остальной территории, за исключением Предгорного района, – высокая пожароопасность 3 и 4 августа. Категорически запрещается разведение открытого огня. Будьте внимательны и осторожны! Номер вызова экстренных оперативных служб – 112», – предупредили в РСЧС.

Несмотря на аномальную жару, в течение недели синоптики также обещают осадки. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, какая погода ждет ставропольцев в ближайшие три дня.

В понедельник, 3 августа, воздух прогреется до +38 градусов. Весь день будет печь солнце – на небе ни облачка. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с с порывами до 11-14 м/с. В краевой столице – до +35 градусов и без осадков.

Во вторник, 4 августа, ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов, а днем поднимутся до +36 градусов. Местами по краю пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный – 5-10 м/с с порывами до 11-14 м/с. В Ставрополе – от +20 ночью до +33 днем. Прогнозируют грозу и небольшие осадки.

В среду, 5 августа, температура воздуха ночью составит +17 градусов, а днем – +36 градусов. Осадки продолжатся – в течение суток специалисты краевого гидрометцентра обещают дожди с грозами. Ветер немного успокоится. Его скорость составит 5-10 м/с. В региональном центре – от +17 до +33 градусов и без осадков.

Далее в течение недели будет солнечно и жарко. Дожди вернутся в регион только к субботе. При этом высокая температура сохранится.

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