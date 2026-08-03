Трое мужчин убили соседа за порчу на брата. Фото: Елена БЕРГ. Перейти в Фотобанк КП

Ступая на скользкую дорожку колдовства, народные целители, маги и прочие связанные с потусторонними силами, всегда ждут расплаты. Они верят, что за манипуляции с энергополем к ним может прийти определенный «откат»: будь то проблемы со здоровьем или несчастный случай. А когда законы кармы и энергетического баланса подкрепляются кровной местью, за магические обряды можно поплатиться жизнью.

Как сообщил источник «КП-Северный Кавказ», именно такая история развернулась в ингушском городе Сунжа. По предварительным данным, двое местных жителей убили своего знакомого за наведенную на родственника порчу.

Мужчина показал место, куда они выбросили пистолет. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по Ингушетии

Предварительно, один из участников нападения планировал отомстить за своего брата. Якобы сосед-колдун навел на его родственника сильную порчу с хворью. Уверенный, что если убить колдуна, чары спадут, он решил действовать радикально.

По данным следствия, оскорбленный родственник подговорил двух других товарищей отправиться с ним на дело. Они вооружились пистолетом и утром 29 июля пробрались в дом к колдуну. Застав его врасплох, мужчина трижды выстрелил.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемые скрылись», – говорится в сообщении СУ СКР по Ингушетии.

На поиски нападавших бросились сотрудники всех силовых ведомств республики. Подозреваемых искали следователи, сотрудники центра противодействия экстремизму, уголовного розыска и ФСБ. След вывел их на троих жителей республики, которых тут же доставили в отделение.

В Ингушетии убили мужчину за наведение порчи на соседа Видео: СУ СКР по Ингушетии

На допросе один из подозреваемых раскололся. Он рассказал, где находится оружие и указал следователям место, куда его спрятали.

Троих сообщников задержали. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье «Убийство». Также следствие планирует просить заключить их в СИЗО. По статье предусматривается наказание в виде 15 лет колонии.

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