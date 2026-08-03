Какое лето без сладкого спелого арбуза! Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

3 августа замечательный летний праздник - День арбуза. Ставропольцы уже отмечают его полным ходом – в городе открылись 11 специализированных точек продажи арбузов и дынь, где продукцию проверяют на качество и безопасность. Сезон продлится до конца сентября.

«Арбузы и дыни привозят с местных полей - из Арзгирского, Изобильненского, Благодарненского и Нефтекумского районов. Продукция прошла проверку на содержание нитратов и пестицидов. Купить их можно на торговых точках, где установлены баннеры «Покупай ставропольское!», - говорит глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Где в Ставрополе купить арбуз, адреса точек продаж:

- переулок Баумана, 118;

- Старомарьевское шоссе, 36;

- улица Куйбышева, 48;

- улица Мимоз, 26;

- улица Октябрьская, 235;

- улица Ленина, 328/15;

- улица Мира, 429;

- улица Вокзальная, 24;

- улица Пригородная, 215;

- улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8;

- улица Чапаева, 11.

Арбузы без нитратов и пестицидов продают в 11 торговых точках Ставрополя. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Торговля продлится до конца сентября. В краевом управлении Роспотребнадзора напоминают: покупать арбузы вдоль дорог или с земли категорически не рекомендуется - такая продукция не проходит проверку и может впитать тяжёлые металлы из выхлопных газов.

При этом у продавца обязаны быть документы на продукцию (декларация о соответствии), ценники с названием товара и стоимостью, весы. Место торговли должно быть огорожено, находиться под навесом. Арбузы должны храниться на стеллажах, а не на земле. Резать арбуз на пробу или на части строго запрещено – бактерии в месте разреза размножаются мгновенно.

Как выбрать спелый и безопасный арбуз

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю даёт чёткие рекомендации. Вот на что обратить внимание:

- корка твёрдая, блестящая. Если ноготь легко протыкает кожуру, значит арбуз незрелый;

- светлое пятно на боку («отлежавшееся») должно быть жёлтым или оранжевым, а не белым;

- усик и плодоножка - сухие.

- при ударе ладонью спелый арбуз вибрирует, а если ударить согнутым пальцем - издаёт звонкий звук;

- при сжатии вдоль оси слышен слабый хруст.

Если мякоть арбуза имеет фиолетовый оттенок, а волокна от сердцевины к корке желтоватые — это может быть признаком нитратов. Срез у «неправильного» арбуза гладкий и глянцевый, в норме он искрится крупинками. Основные вредные вещества, если они есть, скапливаются у самой корки.

Выбирать арбуз - целая наука. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полезные свойства арбуза

Арбуз на 92% состоит из воды. Это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Он укрепляет иммунитет, поддерживает сердечно-сосудистую и нервную системы, помогает работе почек и печени, снимает отёки. Рекомендуемая норма - не больше 200 граммов за один раз. В таком количестве арбуз не вызывает мочегонного эффекта и его можно есть даже за полтора-два часа до сна.

Что делать с корками

В администрации города напоминают: перед тем, как выбросить арбузные корки, их лучше измельчить, слить сок и упаковать в пакет. Это поможет избежать неприятного запаха, луж на контейнерных площадках и не привлечёт насекомых и грызунов.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru