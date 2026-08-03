Единственная в России колония подковоноса Мегели обитает в пещерах Карабудахкентского района. Фото: предоставлено «КП»

В Дагестане редкий вид летучих мышей оказался под угрозой исчезновения из-за возросшего количества туристов. Единственная в России колония подковоноса Мегели обитает в пещерах Карабудахкентского района. Зоолог Батыр Муташев в разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» рассказал, как учёные пытаются защитить этот вид рукокрылых и какие меры предпринимают для спасения животных.

Подковонос Мегели, также известный как румынский, или очковый подковонос, – это редкий и уязвимый вид летучих мышей, занесённый в Красную книгу России. Своё название вид получил в честь венгерского натуралиста Лайоша Мехели.

Подковонос Мегели занесён в Красную книгу России. Фото: предоставлено «КП»

Единственная в России зимующая колония обитает только в Дагестане. Рукокрылые живут в пещере, точное местоположение которой учёные не раскрывают – известен лишь район, где она находится. Такие меры необходимы для защиты животных от излишнего внимания людей.

Но конспирация зоологов помогает не всегда. В этих краях поток туристов огромен, особенно сильно он увеличился в последние несколько лет в связи с возросшим спросом на внутренний туризм в целом по стране и в особенности в Дагестане.

«Очень много туристов посещают пещеры в Карабудахкентском районе. Обычный человек мало что знает о летучих мышах, он не понимает, как с ними себя вести. А после эпидемии ковида репутация летучих мышей в глазах людей упала. И в целом летучие мыши ассоциируются у людей с чем-то мрачным, грязным, страшным», – говорит Батыр Муташев.

Пещера до сих пор не имеет статуса охраняемой природной территории. Фото: предоставлено «КП»

Из-за неосведомлённости и стереотипов люди зачастую проявляют враждебное отношение к рукокрылым. Туристы, заходящие в пещеру, мусорят, светят животным в глаза, бросают в них камни и посторонние предметы, некоторые пытаются всячески их растормошить и потревожить. Для летучих мышей это – огромный стресс. Они в целом очень чувствительные к внешнему миру животные. Любые изменения негативно влияют на их состояние.

«Некоторые путешественники даже зажигали в пещерах факелы. Это очень сильно пугает летучих мышей. Они могут улететь, потерять своё единственное убежище. И в конце концов их численность может ещё сильнее упасть».

Но самое губительное для рукокрылых – даже не прямой контакт, а сам факт вторжения людей в период выведения детёнышей. Яркий свет и шум пугают кормящих самок, и это нередко оборачивается массовой гибелью молодняка.

Вдобавок ко всему, говорит зоолог, пещера до сих пор не имеет статуса охраняемой природной территории. То есть юридических механизмов для ограничения доступа туристов в эти места нет. Сейчас Батыр Муташев вместе с коллегами работают над этим вопросом. Специалисты взаимодействуют с местной администрацией и министерством природных ресурсов Дагестана, чтобы придать убежищу редких летучих мышей природоохранный статус.

«Мы будем устанавливать у пещеры флаги с информацией о правилах поведения, выпускать буклеты о том, как взаимодействовать с летучими мышами. И таким образом через информирование местных сообществ, туристов, а также через взаимодействие с туристическими агентствами попытаемся ослабить негативное влияние на рукокрылых со стороны людей».

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