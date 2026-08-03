Трое отравлено, еще несколько пропали: ставропольцев предупреждают об орудующем в Светлограде живодере

В Светлограде начали пропадать кошки. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Светлограде в районе второго дома на улице Выставочной орудует живодёр. Как сообщают волонтёры ставропольского благотворительного фонда помощи животным «Ковчег», в ночь с 1 на 2 августа от рук злоумышленника пострадали животные. По предварительным данным, три кошки погибли, ещё несколько пропали без вести.

Волонтёры предупреждают жителей района: опасность сохраняется. Возможно, отравленные приманки всё ещё разбросаны на улице. Местных жителей просят не отпускать питомцев на самовыгул и следить, чтобы они не подбирали ничего с земли.

Владельцев животных предупреждают, что на улице может быть разбросана отрава. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волонтеры ставропольского благотворительного фонда помощи животным «Ковчег» просят о помощи всех, кто что-нибудь знает или видел.

«Очень просим откликнуться всех, кто в ночь с 1 на 2 августа или в последние дни видел в этом районе что-либо подозрительное: незнакомых людей, раскладывающих еду или приманки, подозрительные предметы, странное поведение или любые другие обстоятельства, которые могут помочь установить виновного. Если у вас есть любая информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: 8 (918) 775-63-32», - обращаются к неравнодушным людям волонтеры.

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