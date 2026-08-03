Приняли пуговицу за камеру: школьницу из КЧР удалили с ЕГЭ из-за блика на блузке

В КЧР выпускницу удалили из аудитории во время ЕГЭ по биологии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесии выпускницу удалили из аудитории во время ЕГЭ по биологии. Организаторы заподозрили, что пуговица на блузке на самом деле микрокамера, помогающая девушке писать КИМ. В итоге ей пришлось обращаться в суд, чтобы доказать свою невиновность и получить право на пересдачу.

ЕГЭ по биологии проходил 5 июня 2025 года в Черкесске. Согласно материалам суда, одиннадцатиклассница, как и десятки других ребят, писала экзамен и мечтала получить заветные баллы для поступления в вуз. Но в какой-то момент в аудиторию зашёл член Государственной экзаменационной комиссии и попросил её выйти за использование «запрещённого средства связи».

Организаторы утверждали, что выпускница пронесла на экзамен видеокамеру, замаскировав её под пуговицу блузки. В пояснительной записке членов ГЭК говорилось, что третья пуговица показалась им подозрительной, а металлоискатель среагировал. Сам проверяющий в суде позже сказал: он не был уверен на сто процентов, просто ему привиделись блики на одежде ученицы.

В акте об удалении также написали, что девушка держала экзаменационные материалы вертикально на уровне груди и поочерёдно перелистывала страницы.

Черкесский городской суд признал действия членов ГЭК незаконными Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В штабе пункта проведения экзамена девушку осмотрели металлоискателем ещё раз. Прибор среагировал, но никакого телефона или камеры у неё не нашли. Визуально тоже ничего запрещённого не обнаружили. Тем не менее акт об удалении составили, а результаты экзамена аннулировали без права пересдачи.

Но и это ещё не все. 16 июня, спустя 11 дней после экзамена, на выпускницу составили протокол по статье о нарушении порядка проведения ЕГЭ. Ответчики в суде ссылались на отчёт Рособрнадзора: якобы в интернете обнаружили фотографии экзаменационных материалов, которые совпали с вариантом, выданным школьнице.

Девушка при этом уверяла: экзамен она писала честно, никаких хитрых методов не использовала. Мать выпускницы обратилась в суд.

Выяснилось, что в штабе при повторной проверке металлоискатель «дал реакцию на железные составляющие нижнего белья и пуговицы».

Также суд, изучив видеозаписи с камер наблюдения, установил, что факт изъятия у школьницы какого-либо запрещённого предмета зафиксирован не был. В акте об удалении также отсутствовало описание самого устройства и его внешнего вида. Поскольку никаких доказательств наличия камеры или телефона представлено не было, судья пришёл к выводу, что запрещённого предмета у девушки не было.

Что касается фотографии КИМа, который якобы выложила девушка, – в суде открыть эти страницы так и не смогли. А главное – никто так и не объяснил, каким образом девушка умудрилась сфотографировать задания без телефона или камеры.

Черкесский городской суд признал действия членов ГЭК незаконными. В решении судьи указано:

«Акт об удалении не может быть признан судом законным ввиду нарушения процедуры его оформления. Акт составлен в одном экземпляре, а не в двух, как положено. Указанные в акте причины удаления не нашли своего подтверждения в ходе просмотра видеозаписей».

Суд обязал министерство образования и науки КЧР и ГЭК восстановить нарушенные права выпускницы и предоставить ей возможность сдать ЕГЭ по биологии в резервный день.

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