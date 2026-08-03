Эвклид Кюрдзидис по традиции разбил тарелку на открытии фестиваля. Фото: Михаил Брацило

Ессентуки живет кинематографом. В городе-курорте 1 августа стартовал пятый юбилейный Международный фестиваль детского кино «Хрустальный Источник». В Детской школе искусств, где проходила церемония, всё было по-взрослому: софиты, камеры, красная дорожка. По ней прошли 12 команд-участниц - ребята из Москвы, Донецка, Дагестана, Нижнего Новгорода, Еревана, Ижевска, Пятигорска и, конечно, самих Ессентуков. Каждая команда готовилась к фестивалю целый год - писала сценарии, репетировала, мечтала о победе.

На открытии выступила Эвелика Блёданс. Фото: Михаил Брацило

С приветственным словом к гостям обратился глава Ессентуков Владимир Крутников. Он назвал фестиваль «другом» и напомнил, ради чего всё это затевается.

«Это юбилейный фестиваль, и он как день рождения - приходишь и чувствуешь, как много вас объединяет. Я называю этот фестиваль другом, потому что главное у нас - дети. Их радость, возможность передать им эмоции через экран - это дорогого стоит. Они уже видят, как это происходит: красная дорожка, софиты, камеры», - сказал Крутников.

Перед началом торжественной части - ритуал. По старой кинематографической традиции, на счастье разбивают тарелку. На фестивале «Хрустальный источник» эту традицию тоже чтут, но с особым смыслом.

«Перед началом съёмок мы разбиваем тарелку. Эта традиция перешла и на наш кинофестиваль. Сегодня мы тоже разобьём тарелку, на ней написаны названия всех команд», - рассказал на открытии организатор и вдохновитель фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

На тарелке по традиции написаны названия всех команд-участниц. Фото: Михаил Брацило

Но в этот раз зрители заметили необычную деталь: тарелка, которую собирался разбить Эвклид, была аккуратно завернута в ткань. Артист объяснил:

«Как вы понимаете, тарелка в тряпочке не бьётся. Но у нас тут танцуют талантливейшие ребята, и мы решили сделать это безопасно», - сказал Кюрдзидис.

Он пригласил на сцену самого младшего студийца школы «Хрустальный источник» Ярославу. Вместе они разбили традиционную киношную тарелку. На несколько секунд зал замер. А потом взорвался аплодисментами.

На открытии кинофестиваля в Ессентуках Эвклид Кюрдзидис разбил тарелку Видео: предоставлено "КП"

В ходе церемонии вручили золотую медаль «За вклад в детское кино» режиссёру Игорю Волошину, создателю «Буратино» и «Волшебника Изумрудного города».

«Всем, кто в кино, повезло. Мы делаем то, что дарит радость. Чтобы создавать достойное наград, нужен живой наставник. Эвклид борется с культурной катастрофой и отдаёт жизнь тому, чтобы новое поколение снимало большое кино, читало книги и помнило историю», - говорит Игорь Волошин.

Режиссёра Игоря Волошина наградили золотой медалью «За вклад в детское кино». Фото: Михаил Брацило

Специальными гостями церемонии стали актриса и певица Эвелина Блёданс, актёр Роман Курцын, победительница шоу «Голос.Дети» 2025 года Мария Никулина, а также танцевальные коллективы из Ессентуков.

Актер Роман Курцын на фестивале детского кино «Хрустальный Источник» в Ессентуках Видео: предоставлено "КП"

Состав жюри тоже удивил: его возглавил 11-летний актёр Адам Кумаев, а его помощницей стала 12-летняя актриса Ева Данилко. Им помогали взрослые профессионалы: режиссёры Марк Горобец и Елена Николаева. Только на таком фестивале дети могут оценивать детей на равных.

С 1 по 8 августа участников ждут съёмки короткометражек, мастер-классы по режиссуре, актёрскому мастерству, сценическому бою и фехтованию. Приедет и специальный гость - Герой России, лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин.

Команды будут снимать свои фильмы в локациях Кавказских Минеральных Вод. И 8 августа, на закрытии, жюри объявит победителей в номинациях, среди которых «Лучший сценарист», «Лучший режиссёр», «Лучший актёр» и другие.

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