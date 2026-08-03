Волна хейта и «отмена»: пользователи соцсетей ополчились на фельдшера из Ессентуков после скандала с изменой

Бывшая девушка потребовала отменить Игоря за измены. Фото: соцсети Шушанны

Блогер из Ессентуков попал в скандал с «отменой». Ставший известным благодаря своим ярким видео в соцсетях инфлюэнсер Игорь Исалиев оказался в центре скандала из-за измен. Любимчика публики разоблачила его бывшая девушка, потребовавшая публичного извинения за неверность в отношениях.

Игорь Исалиев – 25-летний блогер, на соцсети которого подписано более полумиллиона человек. Узнаваемость в сети он приобрел, публикуя забавные ролики прямо из машины скорой помощи. В свободное от работы время он снимал липсинки на миллионы просмотров, очаровывая фанаток своей харизмой.

Как оказалось, от природного обаяния Игоря пали не только фанатки. Как рассказала корреспонденту «КП-Северный Кавказ» его бывшая девушка Шушанна, их полугодовые отношения разрушились в один день.

«А я никогда рано утром не просыпаюсь. Я всегда ему доверяла. Я ни разу не брала его телефон в руки. Но в тот день я проснулась и просто мне что-то внутри подсказало, что надо посмотреть, что у него там в телефоне», – сквозь слезы рассказывает девушка.

Шушанна заявила, что Игорь скрывал их отношения. Фото: соцсети Шушанны

В телефоне у Игоря она увидела, что ее молодой человек был вообще не тем, кем хотел казаться. По словам Шушанны, он регулярно общался с девушками на интимные темы и договаривался о встрече. Это подтвердили и девушки, которые стали писать Шушанне после того, как она рассказала об инциденте в соцсетях:

«К девочкам ноль вопросов, потому что каждый из них спрашивал: “Ты в отношениях?”. Он говорил: “Нет, вы что, в каких отношениях? Я же верующий человек”».

От обиды Шушанна обратилась к пользователями сети. Она решила рассказать аудитории бывшего молодого человека о его темной стороне. Девушка считает, что за такие поступки блогеров нужно «отменять» – устраивать массовый бойкот и игнорировать его контент в интернете. Сообщения получили большой резонанс.

«Заигрался с хайпом»

Игорь не стал ничего отрицать. Он признал, что поступки, о которых говорит его бывшая девушка, – правда. Фельдшер сказал, что заигрался с хайпом, вниманием и чувствами его близких людей.

«Я делал всё, чтобы потерять это за один день. Я виноват. Я виноват перед ней, перед своей семьёй, перед друзьями. Перед коллегами я виноват, и этому нет оправдания», – попросил прощения Игорь.

Молодой человек рассказал, что после выдвинутых обвинений, он получил много комментариев о его профессии. Люди угрожали, оскорбляли и утверждали, что все работники скорой помощи – изменщики. Мужчина отметил, что его личная жизнь никак не связана с профессиональной деятельностью.

«Медицина – это самая благородная профессия, так как в моём поступке нет ничего благородного, то не смешивайте всё и всех. Данная ситуация не может определять мои профессиональные навыки, а тем более говорить обо всём медицинском сообществе. Ради которого я и сделал в своё время этот блог», – заявил Игорь.

Блогер сказал, что раскаивается и принимает, что во всей ситуации виноват только он. Он попросил не писать сообщения с угрозами его семье и друзьям.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Вызовите мне именно эту скорую»: блогер-фельдшер из Ессентуков набирает миллионы просмотров, показывая работу врачей

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru