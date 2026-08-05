Селевой поток начался под станцией «Мир» и спустился на Азау. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 4 на 5 августа на Эльбрусе сошёл селевой поток. По данным администрации курорта, сель начался под станцией канатной дороги «Мир», на высоте около 3500 метров, и спустился вниз, в сторону поляны Азау.

Никто из сотрудников и туристов не пострадал. Канатные дороги и оборудование не повреждены: станции Азау – Кругозор - Мир работают в штатном режиме, как и новая канатка в восточном секторе (EL3, EL6). Однако сель повредил горнолыжные трассы и технические дороги.

«Несмотря на незначительный характер повреждений, просим туристов воздержаться от прогулок по экотропам в районе схода сели до проведения полного обследования поврежденных участков», - обращается к посетителям администрация курорта.

Туристов просят пока воздержаться от прогулок по экотропам. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На самом деле, сели и оползни на Эльбрусе - не редкость. Они сходят ежегодно, как правило, летом с июля по сентябрь. Именно в этот период интенсивно тают ледники, и вода, насыщая рыхлые породы, провоцирует сход потоков грязи вперемежку с камнями.

Причины схода селей на Эльбрусе - это в первую очередь климатические факторы: резкое таяние снега и льда, обильные дожди и переувлажнение грунта. Рельеф здесь крутой, породы рыхлые, поэтому даже локальный ливень может спровоцировать сель. Кстати, ночью с 4 на 5 августа Кабардино-Балкарию и регион КМВ на Ставрополье накрыли грозы с молниями. Природное шоу с разрядами электричества видели и на Эльбрусе, на высоте 3900 – это чуть выше станции «Гарабаши», в районе высокогорного отеля.

Молния ударила на Эльбрусе на высоте 3900 метров Видео: канал "Грозы и наводнения на юге России"

В последние годы, на фоне глобального потепления, количество селей увеличивается. Самый известный и масштабный сель на Эльбрусе сошёл в июле 2022 года на Тырнауз. В 2025 году сход селя зафиксировали на южном склоне горы на высоте около 3200 метров. В тот раз обошлось без пострадавших и значительных разрушений - сход грязевого потока не затронул туристическую инфраструктуру.

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