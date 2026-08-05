«У них были самые добрые намерения»: медалью «За отвагу» (посмертно) награжден замглавы района Дагестана

Магомеднаби Гаджиев неоднократно бывал в зоне СВО. Фото: администрация Шамильского района

«Наградить медалью "За отвагу" Гаджиева Магомеднаби Абдулвахидовича – заместителя главы муниципального образования "Шамильский район" Республики Дагестан (посмертно)». За этими сухими строчками из приказа – история о настоящем мужестве, бескорыстности и тяжелой утрате для огромного количества людей.

Магомеднаби Гаджиев перед роковой поездкой. Фото: администрация Шамильского района

Магомеднаби Гаджиев неоднократно бывал в зоне СВО. Он, как зам по безопасности, считал, что лично должен сопровождать конвои. До декабря 2025 года все шло спокойно.

Магомеднаби Гаджиев должен был передать бойцам СВО детские письма. Фото: администрация Шамильского района

Перед новогодними праздниками жители района подготовили к отправке очередную партию помощи: стройматериалы, инструменты, антидроновые одеяла, спальники, теплую одежду, газовые баллоны, портативные горелки, аккумуляторы для телефонов, продукты питания, детские письма для бойцов. Набралось на два грузовика. В пути их также сопровождала легковая машина.

На приграничной территории в конвой влетели вражеские беспилотники. Одна из «ГАЗелей» сильно отставала – машине потребовался ремонт. Это и спасло часть людей.

Заместитель главы района по безопасности Магомеднаби Гаджиев лично сопровождал собранный груз. Фото: администрация Шамильского района

В результате атаки погибли три человека: Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад. Еще один мужчина получил ранение, его спасали врачи.

«Это невосполнимая утрата не только для Шамильского района, но и для всего Дагестана. Они – настоящие герои для нас. Мы их запомним как отзывчивых, самоотверженных, мужественных людей. У них были самые добрые намерения. Рискуя собой, они везли помощь от простых жителей нашим военнослужащим», – сказал Сергей Меликов, занимавший тогда пост главы республики.

Магомеднаби Гаджиев принимал активное участие в формировании и доставки гуманитарных грузов. Фото: администрация Шамильского района

Магомеднаби Гаджиев действительно закрывал большое количество направлений: вел активную общественную, патриотическую и гуманитарную работу, курировал семьи бойцов СВО, напутствовал контрактников и призывников перед отправкой на службу.

«Он был не просто ответственным сотрудником, но и человеком с огромным сердцем, истинным патриотом своей малой родины и всей России», – отметили в райадминистрации.

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