Звезда сериала пожаловалась, что администратор пыталась вывести ее силой. Фото: стоп-кадр соцсетей Яны Дюбуи

Актриса Яна Дюбуи рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней во время отдыха в Кисловодске. 39-летняя звезда сериала «Шифр» приехала на Ставрополье для семейного отдыха. Вместе с детьми она пошла в один из ресторанов курортного города и столкнулась с насилием со стороны администратора заведения. Сотрудница попыталась силой вывести артистку из туалета.

«На меня напали в ресторане в Кисловодске. На входе в туалет администратор не поверила, что я являюсь их клиентом. И даже после того, как официант подтвердил этот унизительный факт, она всё равно стала выводить меня за руку силой при моих детях», – возмутилась актриса.

Увидевшие эту картину дети Дюбуи испугались, стали цепляться за мать, прячась за ее ногами. Усугубило ситуацию и то, что актриса недавно перенесла операцию по подтяжке груди – она переживала из-за нерассосавшихся швов. Связавшись с руководством ресторана, внятного ответа она не получила:

«Управляющий утверждает, что он вообще не знает, как зовут их сотрудников. Ни фамилии, ни имени мне не сказали в лютом страхе. Я понимаю, иначе бы за руку выводили их – с их места работы».

Напоследок Яна Дюбуи прошлась по планировке заведения и потребовала, чтобы строение ресторанов лучше продумывали. Она возмутилась проблемой больших очередей в женские уборные, назвав это унижением. Артистка посоветовала изменить соотношение площади туалетов, и на две кабинки в мужском устанавливать по 10 женских – чтобы сократить время в очереди.

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