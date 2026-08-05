Украла деньги и угрожала проклятием: онлайн-целительница обманула девушку из Ставрополя на 340 тысяч рублей

Ворожея обещала исцелить 24-летнюю девушку за хорошее денежное вознаграждение. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе онлайн-целительница обманула местную жительницу на 340 тысяч рублей. Ворожея обещала исцелить 24-летнюю девушку за хорошее денежное вознаграждение. Когда потерпевшая не почувствовала никаких изменений состояния и оказалась в блоке у своего «экстрасенса», ей пришлось обратиться в полицию.

В отделе девушка рассказала, что наткнулась на объявление о проведении эзотерических обрядов в интернете и связалась с целительницей. Ворожея заверила клиентку, что занимается этим давно, она профессионал – многим помогала и никто не жаловался.

В ходе общения выяснилось, что девушку давно тревожит физический недуг. Целительница заверила, что с помощью особого ритуала (недешевого, конечно) она сможет решить ее проблему.

«Доверившись, девушка согласилась, однако вскоре "экстрасенс" сообщила о возникших сложностях и потребовала оплатить дополнительные мистические услуги. Под давлением срочности и убеждением, что это единственный способ избавиться от проблемы, девушка перевела с кредитной карты более 340 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе МВД России по Ставропольскому краю.

После ритуала никаких изменений девушка не заметила и потребовала у ворожеи возврата денег. Но не тут-то было. Псевдоколдунья стала угрожать клиентке, пообещала навести на нее проклятие, а позже и вовсе заблокировала.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Интернет-целительнице грозит до шести лет лишения свободы.

«Полиция Ставрополья призывает граждан быть бдительными в сети Интернет и не поддаваться на уловки псевдоцелителей, экстрасенсов и прочих аферистов, обещающих мгновенное исцеление. Зачастую за красивыми обещаниями и мистической атрибутикой скрываются обычные мошенники, цель которых – завладеть вашими деньгами», – предупреждают правоохранители.

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