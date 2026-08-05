«Кошек не кормить. Штраф 1 млн!»: в Дагестане разгорелся скандал из-за бездомных животных

Местные магазины требуют перестать мусорить у входов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане владельцы магазинов пригрозили штрафом в 1 млн рублей за кормление бездомных животных. Предупреждение о внушительном штрафе появилось у дверей одного из супермаркетов Махачкалы.

«Кошек не подкармливать. Штраф 1 млн!» – грозно предупреждает табличка на входе в магазин.

Как говорят местные жители, сердобольные люди буквально довели дагестанский бизнес. Это не первый магазин, который запрещает подкармливать животных у своих дверей. Люди жалуются, что добродушные прохожие пытаются помочь, но в итоге делают хуже и окружающим, и кошкам.

Объявление появилось у входа в один из супермаркетов. Фото: соцсети очевидцев

Так, еду оставляют прямо у входов в магазин, а жидкий корм выливают прямо на пол или тротуар, а остатки не убирают. Это провоцирует появление неприятного запаха, грязи и насекомых.

«Бывают случаи, когда животных перекармливают, после чего оставшийся корм портится, а кошкам становится плохо», – жалуются местные.

Конечно, как бы ни хотелось руководству магазинов обезопасить себя от человеческой доброты, штраф такого размера – всего лишь фантазия. Впрочем, за кормление бездомных животных действительно могут составить административный материал.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что тем, кто подкармливает животных в общественных местах, грозит ответственность по административной статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами потребления».

Если оставленная для животных еда загрязняет город и доставляет окружающим неудобства, сердобольным гражданам грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. А если отходы еще и портят чужое имущество, с человека могут взыскать компенсацию за его ремонт и замену.

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