Уроженка села рассказала, как в Ашты сыграли свадьбу по традиционным канонам. Фото: стоп-кадр видео гостьи свадьбы

В Дагестане, где свадьбы привыкли мерить размахом – банкетные залы на 500 гостей, караваны из люксовых иномарок и букеты, за которые можно купить квартиру, – жители одного маленького села пошли наперекор моде. Они решили: никаких лимузинов, никаких дворцов. Только горы, огонь, хинкал и вековые обычаи. Корреспондент «КП-Северный Кавказ» изучил рассказы очевидицы, чтобы восстановить ход этого необычного торжества.

Огонь жизни

В первый день гости прыгают через костер, чтобы пожелать молодоженам благополучия. Фото: стоп-кадр видео гостьи свадьбы

Дело было в селении Ашты – населенный пункт, в котором живет около 13 тысяч человек, в основном – даргинцы. В ночь на 1 августа 2026 года в селе зажгли большой костер. Но не для шашлыка.

Это был обряд ЦӀа – «огонь», который испокон веков проводят в ночь перед тем, как невесту отправляют в дом жениха. Возле пламени собрался чуть ли не весь аул. Танцевали, пели, провожали девушку в новую жизнь.

В дагестанском селе Ашты сыграли свадьбу по древним горским обычаям Видео: соцсети гостьи свадьбы

И ни одной машины. Вопреки современной традиции собирать украшенный свадебный кортеж с мигалками и сигналами, молодожены и их гости шли пешком. Большая процессия с песнями переходила из дома в дом, поздравляя молодых.

Костер – не просто красивая традиция. Это символ пожелания процветания молодым. Люди собираются вокруг костра, чтобы жизнь молодых была сытой и благополучной.

«Вокруг него собирается почти всё село: танцуют, поют и провожают девушку в новую жизнь», – рассказывает побывавшая на свадьбе девушка.

Слезы и танцы

На второй день семья невесты угощает госте хинкалом. Фото: стоп-кадр видео гостьи свадьбы

После того, как пламя догорает, невесту забирают в дом жениха. Но на этом праздник не заканчивается. На следующий день гостей снова ждут угощения, танцы и… кража сладостей.

По пути в дом жениха женщины сохраняют скорбный вид. По традициям народов Северного Кавказа, веселиться на свадьбе невесте не принято. Она должна оплакивать уход из родительского дома и скромно скрывать радость под опущенной головой.

После вся процессия снова выходит из дома жениха. И идет к семье невесты. Там их уже ждет приготовленные пшеничная каша и хинкал – традиционное дагестанское блюдо из вареного теста с мясом и бульоном.

На второй день гостей угощают хинкалом и пшеничной кашей Видео: соцсети гостьи свадьбы

Кто больше украдет

Это дерево со сладостями - еще одна традиция. Фото: стоп-кадр видео гостьи свадьбы

В доме жениха и невесты появляется «къалтухъ» – специальный свадебный атрибут со сладостями. Как объяснила участница торжества, в разных селах его оформляют по-своему. В Ашты он выглядит как небольшое деревце в горшочке, на которое навешены сладости.

Но главный азарт не в том, чтобы попробовать эти сладости, а в том, чтобы их унести. Или даже «украсть».

«Всё, что сейчас в руках у гостей, – это то, что они, скорее всего, вынесли или "украли" из дома невесты, – смеется блогерша. – Это тоже часть нашей традиции».

Невесту к реке

Из дома жениха невесту с танцами провожают к реке. Фото: стоп-кадр видео гостьи свадьбы

После того, как все поели и обменялись сладостями, гости снова возвращаются в дом жениха. А затем все идут на речку.

Зачем? Традиция объясняет просто: невеста должна знать, где набирать воду. Раньше это было жизненно важно – женщина шла к источнику каждый день. И пусть сегодня в домах есть водопровод, ритуал сохранился как знак уважения к труду и к истокам.

По мере торжества печаль постепенно стирается с лица невесты. И вот – уставшая, но нарядная и счастливая молодая женщина идет в окружении родственников. А вокруг все танцуют, поют и отстукивают ритм на ведрах. По пути к реке нужно сделать остановку – на кавказской свадьбе лезгинку принято танцевать везде, где просит душа.

У реки, пока невеста набирает воды, танцы продолжаются. А после так же – с танцами и громкими песнями – вся торжественная процессия наконец возвращается домой.

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