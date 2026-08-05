Королева бисов: в Москве открыли бюст Вероники Дударовой – первой женщины-дирижера и рекордсменки Книги Гиннесса

Вероника Дударова отдала профессии 60 лет. Москва, май 1981 года. Фото: Иванов Олег, Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

В фойе Большого зала Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского состоялось открытие бюста выдающегося дирижера XX века Вероники Борисовны Дударовой. Мероприятие посвятили ее 110-летию со дня рождения, которое будет отмечаться в декабре этого года.

Вероника Борисовна Дударова родилась 5 декабря 1916 года в Баку в осетинской семье из старинного аристократического рода Дударовых. Музыкой она занималась с детства, обучалась игре на фортепиано в музыкальном училище при Ленинградской консерватории у народного артиста СССР Павла Серебрякова, а затем окончила Московскую консерваторию. В приемной комиссии у нее с удивлением спросили, почему именно дирижерский факультет? Девушка уверенно сказала: «Потому что я не помещаюсь на фортепиано. Я слышу музыку только симфонического оркестра».

В 1944 году Вероника Борисовна впервые встала за дирижерский пульт. Так она стала первой в СССР женщиной-дирижером, освоившей профессию, которая в те времена считалась исключительно мужской.

Вероника Дударова на юбилейном концерте в день 90-летия в Концертном зале имени Чайковского. Фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Узаков

Дударова прошла путь от штатного дирижера Центрального детского театра до главного дирижера и художественного руководителя Московского государственного академического симфонического оркестра.

Вероника Борисовна вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственная женщина в мире, руководившая крупными симфоническими оркестрами более 50 лет. Она сотрудничала с такими выдающимися музыкантами, как Светланов, Ойстрах, Коган, Гилельс, Рихтер и Ростропович. А ее оркестр первым исполнял сочинения Шостаковича, Хачатуряна, Шнитке и Хренникова. За свою долгую жизнь (Вероники Дударовой не стало 15 января 2009 года) она объездила с оркестром весь мир.

Коллеги и журналисты называли ее «огненным дирижером» и «королевой бисов», отмечая ее невероятный темперамент, тонкое чувство музыки и уникальный творческий почерк.

КСТАТИ

На торжественной церемонии открытия бюста Вероники Дударовой присутствовали ректор консерватории Александр Соколов, руководитель Мариинского и Большого театров маэстро Валерий Гергиев, чрезвычайный и полномочный посол, экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов, деятели культуры, родственники дирижера и представители Московской осетинской общины.

СПРАВКА «КП»

Бюст выполнен народным художником Северной Осетии, академиком Российской академии художеств Владимиром Соскиевым. Скульптура заняла место в престижной галерее музыкальных классиков консерватории, где уже установлены бюсты пианистов Якова Флиера и Льва Оборина, виолончелиста Мстислава Ростроповича, композиторов Георгия Свиридова и Арама Хачатуряна, а также дирижеров Евгения Светланова, Геннадия Рождественского и Александра Мелик-Пашаева.

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Как-то в разговоре Вероника Борисовна Дударова сказала: «Я не женщина, а перпетуум-мобиле!» Еще бы - 60 лет за дирижерским пультом. Как-то в течение короткого времени она дважды ломала ногу. Но на четвертый день уже дирижировала в праздничном концерте, подкатив к дирижерскому пульту в инвалидной коляске.

У единственной в стране женщины-дирижера симфонического оркестра с детства был характер бедовый, играла только с мальчишками. Трудно представить, как родителям удалось усадить дочку за пианино. Но вмешался талант. Веронике было всего три года, а она по слуху подбирала на фортепьяно то, что сестры играли по нотам.