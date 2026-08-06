Черная вдова в кроссовке: семья из Дагестане обнаружила опасного паука в детской обуви

Каракурт – это крайне ядовитый паук из рода черных вдов. Фото: минприроды Дагестана

Пауки каракурты из рода черных вдов обитают на территории Дагестана повсеместно. Их часто можно встретить в окрестностях Махачкалы, Каспийска, на склонах Тарки-Тау или на хребте Нарат-Тюбе. Одна из семей республики чуть не стала жертвой членистоногого, укус которого, кстати, может привести к весьма плачевным последствиям.

Как пишут в соцсетях, одна из местных жительниц обнаружила черную вдову в детском кроссовке. К счастью, ребенок не успел надеть обувь – мать вовремя почувствовала неладное. Укуса паука удалось избежать, но страху нагнать членистоногое успело.

Каракурт – это крайне ядовитый паук из рода черных вдов. Самки имеют чёрное тело с 13 пятнами. Именно они очень опасны для человека. Самец в 3 раза меньше, пятна у него белесоватые, а яд значительно слабее.

А вот яд самки нейротоксичный и в 40 раз сильнее яда гадюки. Обитают пауки в степях и полупустынях, в том числе на территории Дагестана.

Как рассказали в минприроды Дагестана, каракурты вьют гнезда на открытых ландшафтах. После оплодотворения самка убивает самца, поэтому их прозвали черными вдовами.

Укус этого паука вызывает сильную боль, мышечные спазмы, потливость, тошноту, рвоту, тахикардию, повышение давления, общую слабость и возбуждение.

Несмотря на сильную интоксикацию и болезненные ощущения после укуса, смертельный исход в таком случае редок. В Дагестане за последние 10 лет специалисты зафиксировали всего один случай.

Но это не означает, что в случае укуса можно пренебречь медицинской помощью. Если вы поняли, что все-таки угодили в лапы черной вдовы, необходимо обратиться к врачу. А перед этим промыть место укуса водой с мылом, приложить холодный компресс и держать конечность приподнятой. Чем быстрее на месте окажется скорая помощь, тем меньше будет негативных последствий для организма.

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