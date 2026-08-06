Жители спасают вещи из залитых машин. Фото: стоп-кадр видео chestny_nalchik

Грязная мутная вода по пояс, машины стоят в воде по самые окна, а люди переносят детей на руках через двор, который больше напоминает озеро. Это не кадры из фильма-катастрофы, это обычный вечер в Нальчике после дождя, который накануне прошел в городе. Особенно сильно пострадали жители улицы Ватутина, 29Б.

«Сил нет! Не знаем, куда обращаться. Во все органы власти писали уже. Мы тонем. Машины уходят под воду, ходим по пояс, цокольный этаж затопило. А ведь это просто дождь, что будет осенью?», - жалуются местные жители в соцсетях.

По их словам, причина потопа - не столько погода, сколько плотная застройка и отсутствие ливнёвок. Район «Горный» позиционируется как элитное жильё, но, уверены жители, о ливневой канализации здесь забыли. Поэтому каждый дождь превращается в стихийное бедствие.

После дождя в Нальчике затопило двор на улице Ватутина Видео: соцсети chestny_nalchik

Реакция властей не заставила себя ждать. На место выехал замглавы городской администрации Каплан Сохов, осмотрел происходящее и «взял на контроль». К вечеру приехали специалисты МЧС и начали откачку воды. Лучше поздно, чем никогда, но жители опасаются, что это разовая акция, а проблема так и останется нерешённой.

Тем более погода не радует: в Кабардино-Балкарии до 9 августа ожидаются сильные дожди, ветер и подъём воды в реках. В МЧС заверили, что обстановка спокойная и находится на постоянном контроле. Глава республики Казбек Коков написал в соцсетях: «Оперативные службы несут дежурство в штатном режиме. Необходимые силы и техника имеются».

Для местных жителей дождь как катастрофа. Фото: стоп-кадр видео chestny_nalchik

Но жители нальчикской Венеции, как уже прозвали этот район в соцсетях, не успокаиваются. Они хотят не временных решений, а нормальной инфраструктуры, чтобы каждый дождь не был для них испытанием.

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