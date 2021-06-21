В Ставропольском крае отменили все массовые мероприятия

В нашем регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за сутки скончались еще двое Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Ставропольского края дал поручение об отмене на территории региона всех массовых мероприятий. Об этом 21 июня сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Также градоначальник добавил, что сейчас на курорте прорабатывают вопрос об обязательной вакцинации муниципальных работников администрации Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз подтвердился у 81 жителя региона. Число зараженных в крае достигло 56145.

Также за вчерашний день скончались еще два пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Всего на Ставрополье скончались 1618. Губернатор Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.