Перстень по цене внедорожника: на Ставрополье продают кольцо от бесплодия

Перстень достался мужчине от далекого предка, который купил его у знахаря. Фото: объявление о продаже

Житель Кисловодска опубликовал на известной платформе объявление о продаже необычного перстня-печати. На нем изображены портрет девушки и различные узоры, кольцо выполнено из бронзы. И еще: стоит оно 1,7 миллиона рублей.

По словам продавца, это кольцо - настоящая реликвия. Оно досталось ему от предка-купца, а тот передал потомкам в очень давние времена. Однажды он купил у знахаря украшение и подарил супруге. К сожалению, они были бездетны. Как только жена надела перстень, все получилось как-то само собой: она довольно быстро родила 11 детей.

Прабабушка продавца родила сразу 11 детей

Подумали и решили: дар знахаря не простой, а не иначе как волшебный. Так и стали передавать детям и внукам, пока один из них - наш продавец - не решил поделиться чудодейственным кольцом.

Но за исцеление от бесплодия и простой неудачи надо хорошенько заплатить. По словам самого жителя Кисловодска, только подделка может стоить дешево. Однако заплатить почти два миллиона мало - нужно очень крепко верить, чтобы кольцо приняло нового владельца и подарило ему волшебство.

Пока что реликвия не нашла своего покупателя.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2019 году в Чечне арестовали колдунью, которая 37 лет промышляла массовыми порчами и исцелением от бесплодия. К ней приходили с фотографиями "жертв", чтобы навлечь на них беду. Она даже консультировала людей онлайн - все для удобства клиентов.

Но главной фирменной услугой колдуньи был заговор куриного яйца от всех болезней и несчастий. Жители Чечни поблагодарили главу республики за то, что он «оберегает народ» от таких мошенниц.

А в Тюменской области местный житель продает вилку самого Колчака, который во время похода обронил ее. Он уверен, что предмет быта с вензелями "АК" – именная вилка адмирала Александра Колчака, того самого, который руководил Белым движением во время Гражданской войны в России.

Сам мужчина на экспертизу вилку не носил и не планирует, но не сомневается в ценности предмета – в этом ишимца уверили "знающие люди".