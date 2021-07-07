Владикавказ ушел под воду из-за ливней

Фото: соцсети

Владикавказ (Северная Осетия) из-за сильного дождя, обрушившегося на город 6 и 7 июля 2021 года, превратился в не самый живописный вариант Венеции. Городские дороги стали мутными реками. Местные жители говорят, все усугубляет забитая ливневая канализация.

Как можно видеть из роликов от очевидцев, уровень воды на проезжей части местами превышает один метр. Машины буквально плывут по некоторым улицам, стараясь скорее выбраться из потока, чтобы не создать транспортный коллапс.

Одно из видео было снято на улице Куйбышева. Она, как говорят местные, уходит под воду каждый год. Затопило еще улицы Маркова, Ленина, Кутузова и Димитрова.

По прогнозу синоптиков, дождь ожидается здесь все дни до конца текущей недели. Отметим, что спасатели объявляли ранее штормовое предупреждение. Было сказано, что 6 и 7 июля местами на территории республики пройдут ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 - 25 метров в секунду.

Отмечалось также, что из-за непогоды возможен подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок. А в горах могут сойти сели малого объема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео затопленного Сочи: утонули машины, падали деревья, люди идут по горло в воде

Жителей и гостей курорта предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений (подробнее)