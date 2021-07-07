Дети на грани: отличница со Ставрополья рассказала о трех коварствах ЕГЭ

Беды начались с самого первого экзамена Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Надя* из села в Ставропольском крае думала, что обожженный указательный палец - это единственное испытание, которое может помешать ей хорошо сдать ЕГЭ. Но оказалось, что проблем у госэкзамена много. И некоторые из них связаны с системой...

Девушка выбрала пять экзаменов - русский язык, профильную математику, физику, историю и обществознание.

- Сразу после ОГЭ я начала подготовку к ЕГЭ. За два месяца лета я полностью прошла курс истории от 5 до 11 класса. Я постоянно решала тесты. За одну ночь могла сделать пять экзаменационных вариантов. А за день - написать три-четыре сочинения. Мне было интересно. У многих за пару месяцев до экзамена начинался мандраж, и из-за этого они работали больше. У меня страха не было, за два года я хорошо подготовилась! - говорит Надя корреспонденту stav.kp.ru.

На первом экзамене по русскому языку девушке досталась парта под носом наблюдающего. В прямом смысле под носом - столы выпускницы и ответственного стояли впритык.

В некоторых случаях дети жалуются, что их гнетут камеры в аудиториях. Потому начинают волноваться

- Взгляды наблюдающих - это ладно, выдержу. Но когда другие ребята стали сдавать работы, началась суматоха около моего стола. Школьники раскладывались почти на моей парте. Первая наблюдающая громко на камеру называла номера бланков, вторая - копошилась. Ладно - разговоры, шумы. К ним я привыкла за время экзамена, потому что наблюдающие часто перешептывались. Но копошение... Когда одна из девочек корпусом толкнула мою парту, а потом в поисках черновика положила свои работы на мой стол и коснулась моего варианта - я резко выдернула листы.

Проблему решили, хоть и с опозданием. Работы стали собирать на партах сдающих. Но тут приключилось следующее коварство.

- Зачастую тексты, по которым мы пишем сочинения, рассказывают о неприятных вещах. И мне достался такой. В нем писали о человеке, который спешил на поезд и, оступившись, упал под него. В итоге он лишился ног. В тексте он уже пациент больницы, проходит курс реабилитации. Но в чем трудность? За несколько месяцев до экзамена я потеряла дедушку. У него обнаружили гангрену, срочно ампутировали ногу. И вскоре он умер. Когда мне попался этот текст, я очень... удивилась. Чувства были странные. Я не могла понять, что и как мне писать. Я написала текст только на опыте.

На третьем и четвертом для себя экзамене - по физике и обществознанию соответственно - у Нади возникли новые сложности. Некоторые задания по углубленности превосходили те, что даются в открытом банке. Но если для физики это давно сложившаяся норма (о чем говорили даже мои друзья, закончившие школу 3-5 лет назад - Авт.), то для обществознания такое - в новинку. Наде достались задания по расторжению трудового договора. Ранее подобные тоже были, но эти оказались не из ФИПИ.

- Я получила несколько баллов за те задания. Сняли еще в одном спорном моменте с терминами, но я не стала подавать апелляцию. Во-первых, это долго. Во-вторых, я бы ничего не получила. Обычно удовлетворяют жалобы тех, кому не хватило баллов для порога. А чтобы доказать правоту при высоких баллах... Я читала, что одной девочке из Красноярска удалось доказать это. И она получила свои 100 баллов. Но это похоже на сказку.

Надя, несмотря на все коварства ЕГЭ, получила хороший результат. Физика - 66, математика - 78, русский язык - 84, а обществознание - 85. С такими баллами ей открыты пути в столичные вузы. Куда она и собирается.

- А что в итоге с историей?

- Я отказалась от экзамена, несмотря на то, что усердно готовилась. Дело в том, что историю мне бы пришлось сдавать в резервные дни. Ждать результатов еще неделю-другую. Это было бы середина июля - в это же время некоторые вузы, куда я поступаю, завершают приемную кампанию. Я бы просто не успела, потеряла бы еще время. Дети на грани того, чтобы упустить возможность на поступление в вуз в этом году. Такие вот условия

*имя изменено по просьбе героини

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