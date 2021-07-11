Водитель сгорел заживо: в Ингушетии перевозившая солярку фура врезалась в КамАЗ

Фото с места ДТП: пресс-служба администрации городского округа Малгобек

В чудовищной аварии с фурой и КамАЗом в Ингушетии заживо сгорел водитель одного из большегрузов, не сумев выбраться из полыхающей кабины. Об этом сайту stav.kp.ru рассказали очевидцы ДТП, снявшие трагедию на видео.

Столб черного дыма был заметен на расстоянии нескольких километров. Дело в том, что фура, допустившая столкновение с груженным кирпичами КамАЗом на трассе «Малгобек — Зязиков-Юрт», перевозила солярку. В результате произошел мощный взрыв с последующим возгоранием.

Справиться с огнем силами свидетелей ДТП оказалось невозможным. Тем более, что подходить к фуре было смертельно опасно. Поэтому до приезда пожарных все снимали видео, оставаясь подальше от огня. Когда пожар был потушен, от кабин большегрузов остались обугленная груда металла.

Как нам уточнили в администрации городского округа Малгобек, трагедия произошла накануне, 10 июля, вечером. Водитель грузовика выжил и находится в больнице Малгобека. Добавили также, что погиб в аварии молодой человек.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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