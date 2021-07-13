Ставрополье может стать регионом с передовой системой «умной» безопасности

Благодаря ЦТМ уровень безопасности вырастет в разы

Сегодня одним из главных факторов комфортности проживания в любой точке мира считается безопасность. Каждый из нас хочет быть уверенным, что его семья, дом, автомобиль - всё, что дорого, находится под надежной защитой. Этот момент является ключевым и на более глобальном уровне: в условиях рыночной экономики в России стремительно развиваются те регионы, которые интересны крупным инвесторам. А им, как известно, подходят территории, где налажена максимально эффективная работа экстренных служб, правоохранительных органов и надзорных ведомств, что гарантирует правопорядок.

Обеспечить общественную безопасность на высоком уровне крайне сложно, но возможно, если привлечь к управлению городами самые современные IT-технологии. Например, в испанском «умном городе» Сантандер установлены тысячи датчиков, автоматически контролирующие качество воздуха, освещение, водоснабжение и даже сбор мусора.

Специалистам компании «Рубеж» удалось создать единый мониторинговый центр, который позволяет сделать город и «Умным», и «Безопасным».

Но все же основная задача умных технологий - предсказывать любые события. И в особенности это касается реагирования в чрезвычайных ситуациях, когда безопасности граждан угрожают непредсказуемые стихийные бедствия, локальные происшествия (пожары, аварии, обрушения) и терроризм. Именно поэтому в России с 2014 года создаются и реализуются аппаратно-программные комплексы «Умный город» и «Безопасный город». Специалистам компании «Рубеж» удалось создать единый мониторинговый центр, который объединил оба этих комплекса, что позволило сделать город и «Умным», и «Безопасным».

Говоря простыми словами, в отдельно взятом регионе создается автоматизированная сеть, куда интегрируются все службы и ведомства муниципалитетов: МВД, МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и так далее. В результате круглые сутки искусственный интеллект мониторит работу потенциально-опасных объектов, предприятий ЖКХ, инженерных сооружений, учреждений социальной сферы, транспорта, природную и экологическую обстановку. И в случае выявления неполадок, подает сигналы. Экстренные службы в считанные секунды получают сообщение при возникновении какой-либо опасной ситуации, даже когда техногенная катастрофа ещё не произошла, а только назревает. В случае если появляется угроза общественной безопасности, автоматически оповещается население. Если фиксируется неисправность самого оборудования или каналов связи, тоже посылается предупреждающий сигнал.

Благодаря автоматизации процессов контроля и мониторинга возрастет скорость реагирования служб, наладится межведомственное сообщение

По оценке экспертов, если бы Центры Технического Мониторинга были внедрены в каждом регионе нашей страны, удалось бы предупредить множество природных и техногенных происшествий и в разы минимизировать причиненный ими ущерб. Кроме того, внедрение умных систем позволит сэкономить до 20% расходов на содержание правоохранительных и спасательных служб, а также снизить нагрузку на окружающую среду на 20–40%.

И такой центр может появиться на Ставрополье, если власти примут предложение запустить в регионе ЦТМ компании «Рубеж». Ранее центр технического мониторинга был развернут «Рубежом» в Челябинской области. Благодаря чему там за короткий срок существенно оптимизировалась работа системы контроля состояния общественной безопасности. С появлением Центра технического мониторинга Ставропольский край станет «Умным» регионом с передовой системой безопасности.

Принцип работы системы экомониторинга

Если ЦТМ «Рубеж» появится на Ставрополье, станет возможным автоматически контролировать пожарную безопасность на объектах, в том числе на газораспределительных станциях и объектах ЖКХ, а также обеспечивать слаженную и своевременную эвакуацию людей. Это очень важно, поскольку, согласно общероссийской статистике, взрывы в зданиях и сооружениях с последующим горением занимают 12% среди всех причин техногенных чрезвычайных ситуаций в стране. И, в частности, на Ставрополье такие происшествия - тоже не редкость.

ЦТМ будет круглосуточно следить за исправностью каналов связи, поступлением тревожных сигналов о возникновении техногенных угроз. Благодаря автоматизации процессов контроля и мониторинга возрастет скорость реагирования служб, наладится межведомственное сообщение. Уровень безопасности вырастет в разы!