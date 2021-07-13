Добрый человек и хороший отец: что известно о погибшем от взрыва в Геленджике ставропольце

Николай Зайцев. Фото: аккаунт Зайцева в социальных сетях

13 июля 2021 года в Геленджике прогремел взрыв. Происшествие случилось в магазине на первом этаже здания, где располагается отель "Азария". По предварительным данным, причиной стала утечка газа.

МЧС сообщило о погибшем 36-летнем мужчине и пяти пострадавших, в числе которых девочка 14-ти лет. Всех госпитализировали, а личность погибшего установили - это житель Ставропольского края.

Николай Зайцев оказался на месте взрыва совершенно случайно - проходил мимо вместе с коллегами на работу. Когда газ рванул, обрушились опорные конструкции здания, под которыми оказался Игорь. Спасатели не успели вызволить его из-под завалов, он скончался от травм.

ГЛАВА СЕМЬИ, ОТЕЦ ДВОИХ ДЕТЕЙ

Сам Николай родом из Ухты, но женился и завел семью в Невинномысске. Друзья говорят о нем как об исключительно добром и заботливом человеке, хорошем семьянине. Он и его супруга Евгения воспитывали двух маленьких детей, с которыми неоднократно выезжали на отдых.

Зайцев много работал, чтобы обеспечить достойную жизнь для своей семьи. И у него это получалось: дети никогда ни в чем не нуждались, часто выезжали заграницу провести лето. Например, у родни Николая сохранилось много фотографий с поездки в Португалию, где счастливый отец позирует с сыном на фоне живописного пейзажа.

Фото с отдыха в Португалии. Фото: аккаунт Зайцева в социальных сетях

Зайцев любил провести время активно и с пользой: в 2016 году, например, тренер по танго Елена В. выложила фото со своими учениками-туристами в Сочи. Среди них был и Сергей.

Во время трагедии семья Зайцевых была в Невинномысске. Сейчас жена с детьми собирается в Геленджик, чтобы узнать подробности гибели любимого мужа и забрать его для похорон на родной земле.

На отдыха Сергей занимался танцами. Фото: аккаунт Елены В. в социальных сетях

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ГЕЛЕНДЖИКЕ

Очагом взрыва послужил продуктовый магазин на первом этаже здания. Из-за утечки газ скопился в торговом зале за ночь. Поскольку снаружи помещение было наглухо закрыто антивандальными роллетами, газу некуда было выходить. И, скорее всего, сотрудница магазина даже не успела толком почувствовать запах, когда щелкнула выключателем и все взлетело на воздух.

"Комсомолка" публиковала видео с места происшествия и слова очевидцев. Они рассказали, как спасали окровавленных обоженных людей, которым не повезло оказаться у гостиницы.

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Еще до прибытия спасателей, очевидцы пытались потушить вспыхнувший огонь и помочь тем, кого отбросило ударной волной (подробнее).