СКФУ открыл набор на обучение по специальностям среднего профессионального образования в Ставрополе

Поступление в СКФУ дает целый ряд преимуществ. Фото: ncfu.ru

До 15 августа 2021 года абитуриенты, желающие поступить в Ставрополе на специальности среднего профессионального образования, могут подать документы в Северо-Кавказский федеральный университет - раньше набор по программам СПО осуществлялся только в колледже Пятигорского института (филиала) СКФУ.

Набор в головном вузе будет осуществляться по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет» и «Коммерция» (обе - по отраслям). Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев после 9 классов и 1 год 10 месяцев после 11 классов.

- Поступление дает целый ряд преимуществ, в частности, абитуриент получает возможность непрерывного профессионального образования в СКФУ от специальности СПО до следующих ступеней образования (бакалавриат, специалитет) без ЕГЭ, на основании диплома и внутренних вступительных испытаний, а затем получает диплом СКФУ гособразца, - объясняют в пресс-службе вуза.

Также СКФУ предоставляет отсрочку от армии для очников и общежитие для иностранных студентов, организует практику в престижных компаниях-партнерах и содействует трудоустройству выпускников СПО.

ВАЖНО!

Прием в университет лиц для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг. Стоимость обучения - 50800 рублей в год.

КОНТАКТЫ

Приемная комиссия СКФУ

Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корпус 20

Тел.: (8652) 95-68-13, горячая линия: 8-800-200-6476 (звонок бесплатный)

E-mail: selcom@ncfu.ru

Полный перечень документов для поступления смотрите по ссылке.