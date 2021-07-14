В Черкесске убили 14-летнюю школьницу

Фото с места происшествия: пресс-служба ГУ МВД по КЧР

В Черкесске ранним утром 14 июля 2021 года в подъезде 4-этажного дома нашли убитую школьницу.

Как стало известно сайту stav.kp.ru от правоохранителей, около полуночи 13 июля в дежурную часть ОМВД города позвонила взволнованная 55-летняя мать, сообщившая, что ее 14-летняя дочь ушла в магазин и долгое время не возвращается. В результате розыскных мероприятий тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в 3:51 часов следующего дня на первом этаже в подъезде дома на улице Новая. Как уточнил собеседник, убитая там жила.

Фото с места происшествия: пресс-служба ГУ МВД по КЧР

За несколько часов криминалисты следственного управления и сотрудники уголовного розыска по горячим следам нашли и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- По данному факту СУ СК России по КЧР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - комментируют в пресс-службе ведомства. - Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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