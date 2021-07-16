Соска и клубок изоленты: содержимое кишечника 5-летнего мальчика шокировало хирургов

С ребенком все хорошо Фото: Алексей ФОКИН

В Чечне 5-летний мальчик проглотил большую резиновую соску и клубок изоленты, из-за чего оказался на операционном столе Республиканской детской клинической больницы имени Глинки в Грозном.

Как стало известно сайту stav.kp.ru, маленький пациент предпочитает познавать окружающий мир на вкус. Поэтому в операционной мальчик уже бывал из-за этой вредной привычки глотать все, что попадается под руку. Ранее из его кишечника хирурги извлекли силиконовую соску от детской бутылки.

- Поступил ребенок с диагнозом «кишечная непроходимость». На этот раз на операции мы обнаружили резиновую соску больших размеров и клубок изоленты. В кишечнике изолента уже уплотнилась. Такие инородные тела в кишечнике встречаются редко, - рассказал детский хирург чеченской РДКБ Леми Висуров.

Врачи просят родителей быть более внимательными к своим детям.

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