Бывший замминистра внутренних дел КЧР объявлен в розыск по подозрению в заказном убийстве

В органы внутренних дел Альберт Карабашев пришел еще в 1982 году

Бывший заместитель министра внутренних дел Карачаево-Черкесии Альберт Карабашев объявлен в розыск. Его имя фигурирует в уголовном деле о заказном убийстве двадцатилетней давности.

Как рассказал stav.kp.ru источник в правоохранительных органах, 30 сентября 2000 года киллер расстрелял трех человек на 13-м километре федеральной автодороги Карачаевск — Кисловодск, произведя не менее 20 выстрелов. По факту произошедшего сразу же было заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Но только недавно удалось установить личность убийцы и провести задержание. Он и дал показания на Карабашева, как своего нанимателя.

В 2015 году он ушел в отставку. Фото: личная страница дочери Альберта Карабашева

По словам собеседника, причастность бывшего высокопоставленного сотрудника МВД к убийству сотрудники следственного комитета КЧР допустили в 2020 году. Но не имея достаточной доказательной базы, отпустили Альберта Карабашева под подписку о невыезде. В настоящее время, по информации источника «КП», он может скрываться в Турции. Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.

СПРАВКА

Альберт Карабашев родился 10 июля 1960 года в Кисловодске (Ставропольский край). Окончил Государственный педагогический институт, Юридический институт МВД РФ по специальности «правоведение», Академию управления МВД РФ по специальности «организация правоохранительной деятельности».

В органах внутренних дел он с 1982 года. Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до заместителя министра — начальника полиции МВД по КЧР. Больше 14 лет возглавлял Управление по борьбе с экономическими преступлениями. С июля 2011-го четыре года прослужил в статусе замминистра ВД республики. В 2015 году ушел в отставку.

За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». За мужество, проявленное при освобождении заложников и задержании особо опасных преступников, Указом Президента России награжден орденом Мужества.