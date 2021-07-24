Умер основатель групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» Алексей Мускатин

Мускатин мечтал встретить с друзьями свой 60-летний юбилей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Умер один из основателей групп «Ласковый май», «Руки вверх!», «Кар-Мэн» Алексей Мускатин. Об этом сегодня 24 июля сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в Инстаграм.

Алексею Мускатину было 59 лет.

- Ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе «Мираж» директором, Леша Мускатин. Благодаря Леше, который привел меня во Фрунзенский райком комсомола, я стал художественным руководителем центра досуга «Арсенал», где он был директором, - рассказал Разин.

По его словам, артисты пытались ему (Алексею Мускатину, - прим.) помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

- Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Группа «Ласковый май», «Дискотека «Союз» и все твои друзья-артисты скорбят.

Мускатин писал на своей странице в Инстаграме, что очень надеется в ноябре 2021 года встретиться со всеми, кто его поддерживал и отметить свой юбилей – 60 лет.

- Вы помогли мне и морально и физически, и финансово, к сожалению, сейчас не могу лично позвонить каждому и выразить свою благодарность, увы уже 4 дня постоянно под капельницами, где-то подхватил заразу, а иммунки почти нет, и переносится, ну мягко говоря не просто. Спасибо за вашу сердечность и желание помочь в трудную минуту. Очень надеюсь, встретимся в ноябре и отметим юбилей 60 летие. Храни вас бог. СПАСИБО (орфография и пунктуация автора сохранены) - написал Мускатин в мае этого года.