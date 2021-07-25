Как девушка-следователь раскрывает тяжкие преступления в Ставропольском крае

Мария Муравлева

Мария Муравлева - 24-летняя хрупкая девушка - уже год работает следователем в Ессентуках. Следственный комитет России раскрывает самые ужасные преступления - разбой, убийства, изнасилования. И ведь это труд, требующий серьезных усилий, дотошности. Риск эмоционального выгорания весьма велик, и кажется, что расследование подобного - дело исключительно мужское.

- Все правда, кроме последнего, - говорит Мария в беседе с корреспондентом "КП-Ставрополь". - Да, бывает тяжело. Но это работа с людьми. И мне удается тонко понимать психологию собеседника, особенно - психологию ребенка. У нас много проверок связана с детьми, и мне удается говорить с ними, выводить их на правдивые ответы. Плюс - работа с документами. Ее очень много. И тут тоже девушки справляются отлично, даже лучше.

Некоторые дела бывают очень эмоциональными, признается Мария. Например, дела, связанные с сексуальным насилием над женщинами. Одно такое было в производстве 24-летнего следователя.

- Мужчина познакомился у магазина с женщиной. Они выпили в компании на лавочке. И под вечер он решил ее проводить до дома. Уже почти там он стал ее бить, тянуть в кусты. И все произошло. Женщина обратилась с заявлением, был проведен ряд следственных действий. В том числе - допрос подозреваемого. Мне было волнительно встретиться с этим человеком в первый раз. Потому что я девушка и понимаю, что подобное может случиться с каждой. Но в расследовании нужно быть объективной. И все получилось так же, как и в других делах - почти автоматически. Нашла общий язык, доказала экспертизами вину, и подозреваемый признался в содеянном. Было немного нервно, конечно. Но я успокаивала себя тем, что мне грех жаловаться. Есть потерпевшая, которой явно сложнее. И моя задача - доказать вину, чтобы человек понес наказание.

Однако некоторые фигуранты дел отказываются говорить со следователем. И причины бывают весьма абсурдные.

- Мне от коллеги досталось дело об убийстве. Расследование было уже на половине пути. Я пришла к подозреваемому на допрос, а он отказывается отвечать на вопросы. Говорит, что не хочет работать с женщиной-следователем! Он испугался из-за того, что он убил женщину. И думал, что я буду строже только из-за этого. Но так это не работает.

Марии удалось урегулировать этот вопрос и добиться признания от убийцы. Да и отказаться от нее фигурант не мог — следователя не выбирают! Но бывают дела, когда преступники отрицают вину.

Мария Муравлева

- Работала уже с таким делом - часть вторая статьи 145.1 - невыплата заработной платы. Подозреваемый вину не признавал. Говорил, что не платил только потому, что денег не было. Но мы проверили экспертизу документов и выявили, что деньги были, они просто лежали на счету подозреваемого. Он вывел эти средства. На самом деле, это только в первый раз такие дела расследовать тяжело. А потом понимаешь механику и применяешь ее. Вот с зарплатами сначала было тяжело, в нашем отделе долго таких дел не расследовали. Но теперь я знаю, как расследовать аналогичное преступление.

Профессиональное обучение Мария прошла в Московской академии СК России. Девушка с детства хотела работать с людьми и помогать им. Родственники предложили пойти в следственные органы, и ей такая идея понравилась.

- Учеба была насыщенной и тяжелой, но я старалась. Относилась к каждому преподавателю с уважением. Я просто понимала, что они профессионалы. Был, например, заведующий кафедрой уголовного права. Очень строгий мужчина, с внутренним стержнем, у которого каждый ответ должен был быть четким, структурированным. И это не потому, что у него какие-то странные требования - он опирался на свои знания и свой профессиональный опыт. Ну а любимым преподавателем был Мурашко Сергей Федорович, профессор-лингвист и наш земляк из Пятигорска. Его занятия были очень познавательными. [...] Сейчас меня тоже окружают профессионалы. Я могу прийти к своему руководителю по любому вопросу. Коллеги тоже помогут, если обращусь. Это нужно молодому специалисту.

ВАЖНАЯ ДАТА

25 июля отмечается день сотрудника органов следствия России. Глава СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю Игорь Иванов поздравил коллег с профессиональным праздником:

- Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны следствия! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации! Самоотверженный труд каждого, кто с честью и гордостью носит звание следственного работника, - это работа не только и не столько на имидж Следственного комитета России, сколько во имя того, чтобы сделать наше общество и всю страну чище, лучше, добрее, а нашу жизнь – достойнее и справедливее. Благодарю весь коллектив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю за добросовестную службу, преданность делу и умение работать в команде, искренне ценю профессионализм каждого из сотрудников и его вклад в наше общее дело.

Игорь Иванов

Низкий поклон ветеранам следственных органов за накопленные знания и бесценный опыт, которые они сохранили и передали молодым поколениям следователей и криминалистов. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, выдержки, оптимизма и новых успехов в служении Закону и Отечеству!