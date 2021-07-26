«WewillROCyou»: Дима Билан выпустил клип в поддержку российских олимпийцев

Скрин-фото: bilanofficial

Певец Дима Билан выпустил на YouTube-канале клип в поддержку российских спортсменов, принимающих участие в Олимпийских играх в Токио - 2020. В песне под названием «Ради побед!» Билан за две минуты рассказывает целую историю: о том, как побеждали раньше и вынуждены выступать в нейтральном статусе и без российского гимна теперь. В клипе снялась 17-летняя гимнастка из Санкт-Петербурга Кристина Шмидт.

«Всей страной на пьедестале оставим свой след. Только ради побед!», - звучит в песне. Упомянул Билан и хештег «WewillROCyou», который телеведущая и глава канала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала в сети, запустив флешмоб. К нему уже присоединились знаменитости и политики, включая министра Сергея Лаврова и хип-хоп исполнителя Тимати.

Хештег «WewillROCyou» обыгрывает хит британской рок-группы Queen. По задумке Канделаки, «ROC» - это аббревиатура Российского олимпийского комитета. Ведь на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают именно под его флагом.

Смотреть видеосюжет Дима Билан - Ради побед (Премьера, 2021)

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