Абхазия ушла под воду: из-за сильных ливней затопило более 400 домов

Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. Фото: МЧС Абхазии

Стихия обрушилась на солнечную Абхазию в ночь на вторник 27 июля 2021 года. Из-за сильных ливней реки повыходили из берегов, и бурные потоки воды устремились по улицам населенных пунктов, затапливая дома местных жителей.

По данным республиканского МЧС, уровень воды в местных реках превысил отметку в два метра. Основной удар стихии пришелся на Гудаутский район Абхазии. В самой Гудауте и других населенных пунктах района подтопленными оказались не менее 350 домов.

Местные жители рассказывали в соцсетях, что на первых этажах домов вода стояла почти до колен. Часть мебели и техники люди успели спасти, остальное пришло в негодность.

Затопило не менее 350 домов. Фото: стоп-кадр видео

С наиболее подтопленных участков улиц жителей пришлось эвакуировать.

- В спасательной операции задействовано 7 единиц техники, 45 человек личного состава ПСЧ города Гудаута, а также ПСО городов Гагра и Сухум, - сообщили сайту stav.kp.ru в пресс-службе МЧС по Абхазии.

Чуть меньше досталось столице республики - Сухуму. Здесь от наводнения пострадали порядка 30 домов на улицах Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Эвакуация населения не проводилась. Подтопленными оказались и ряд домов в селениях Очамчырского района, где вышла из берегов горная Тамшь.

Уровень местных рек поднялся почти до двух метров. Фото: стоп-кадр видео

- В районе вышедшая из берегов река на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села, - рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

На данный момент подразделения МЧС Абхазии ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах. Специалисты подсчитывают сумму ущерба, причиненного стихией.

Тем временем, чрезвычайные ведомства и власти республике просят гостей республики в ближайшие несколько дней не купаться в море, пока оно естественным образом не очистится от наносов горных рек.