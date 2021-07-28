На Ставрополье создают модельные библиотеки, виртуальные концертные залы, обновляют ДК и школы искусств

В светлоградской модельной библиотеке идет заседание поэтического клуба. Фото: минкультуры СК.

Довольно долго отрасль культуры в нашей стране, особенно в глубинке, в селах, находилась в упадке. Понимание несправедливости и даже опасности такого положения (ведь культура - один из главных способов поддержания эмоционального здоровья нации) не могло, к сожалению, ситуацию изменить - приоритеты, а вместе с ними и деньги на развитие, отдавались другим сферам жизни.

Тем временем ДК, клубы, музыкальные и художественные школы, библиотеки ветшали, ведь большинство учреждений культуры не ремонтировались на протяжении 50 лет (материально-техническая база устарела, музыкальные инструменты и оборудование не приобретались), и у жителей оставалось все меньше возможностей заниматься творчеством, развивать свои таланты, знакомиться с богатым культурным наследием и произведениями современных авторов. Прорывом для отрасли стал нацпроект «Культура» и реализуемые в его рамках регпроекты.

- Главная их задача - достижение национальной цели развития России «Возможности для самореализации и развития талантов», которая включает в себя создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов нашей страны, исторических и национально-культурных традиций, - говорит министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.

Инновации и преобразования

На Ставрополье реализация нацпроекта началась в 2019 году. Масштабная работа ведется в рамках трех региональных проектов: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Ставропольском крае» («Культурная среда»), «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Ставропольского края» («Цифровая среда») и «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Ставропольского края» («Творческие люди»).

Наконец появилась возможность не просто привести в порядок большое количество культурно-досуговых учреждений, капитально отремонтировать их и оснастить необходимым оборудованием, а превратить их в современные комфортные пространства для общения, обучения и творчества.

Сегодня благодаря региональным проектам в крае реализуются интересные творческие инициативы, внедряются культурно-просветительские программы для школьников, а работающие в отрасли кадры успешно повышают свою квалификацию.

Общий объем господдержки за 2019 - 2021 годы составил 1 225,159 млн руб., из них более 300 млн - это деньги краевого бюджета. В этом году на развитие сферы культуры направят 284,13 млн рублей, в том числе 19,93 миллиона из казны края.

Комфортно и современно

Созданию условий для сохранения и развития культуры правительство края уделяет особое внимание. Одна из задач регпроекта «Культурная среда», говорят в минкультуры СК, - перевести отраслевую инфраструктуру на качественно новый уровень развития.

В 2019 году на капремонт сельских культурно-досуговых учреждений на условиях софинансирования было выделено 139,15 млн руб.: 130,8 млн рублей - из федерального бюджета и 8,35 миллиона рублей - из краевого. Это позволило провести работы по капремонту в 12 домах культуры.

Обновленный ДК в поселке Передовом. Фото: минкультуры СК.

А благодаря выделенным дополнительно из казны края более 220 млн рублей удалось привести в порядок еще 19 муниципальных учреждений культуры. В 2020 году на капитальный ремонт 9 сельских учреждений культуры было выделено более 165 865 тыс. рублей, в том числе: 155 772 тыс. рублей - из федерального бюджета, 10 093,01 тыс. рублей - из краевого бюджета.

Кроме того, благодаря регпроекту произошло долгожданное открытие Ставропольского краевого театра кукол. Его реставрация, которая длилась два года, обошлась в более чем 267 млн рублей.

Всего за два прошедших года капитально отремонтированы 31 ДК в 19 территориях края. В домах культуры обновили кровлю и фасады, а также внутренние помещения, в том числе зрительные и репетиционные залы. Теперь здесь удобно и комфортно как работникам, так и посетителям.

- Дом культуры снова стал местом притяжения жителей, - говорят селяне. - Здесь красиво, уютно, появились новые возможности для занятий творчеством, от таких перемен на душе лучше становится.

В этом году выделено более 137 миллионов рублей на капремонт «очагов» культуры в селах края (в списке 12 ДК) и 112,24 миллиона рублей - на 14 зданий детских школ искусств. Работы проведут в 9 городских и муниципальных округах Ставрополья Большие возможности появились благодаря регпроекту «Культурная среда» и для укрепления материально-технической базы детских школ искусств края. С 2020-го по 2024 годы преобразования коснутся 34 ДШИ и 2 колледжей.

В прошлом году было выделено 60 миллионов рублей на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и музыкальной литературой 11 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования края и Ставропольского краевого колледжа искусств. Учреждения получили более 320 единиц музыкальных инструментов (духовых, струнных, ударных и клавишных), более 2,8 тысячи экземпляров новой учебной и нотной литературы, а также компьютерное и мультимедийное оборудование. В четырех ДШИ полностью обновили световое и звуковое оборудование и заменили кресла в актовых и концертных залах.

В следующем году планируется оснастить музыкальными инструментами, оборудованием и специальной литературой еще 11 муниципальных образовательных организаций допобразования края и Ставропольский музыкальный колледж им. В. И. Сафонова в Минеральных Водах.

Литературные подиумы и творческие ринги

Одним из самых значимых событий в культурной жизни края последних лет в министерстве считают участие в нацпроекте ставропольских библиотек.

- Взятые в 2019 году обязательства по созданию в крае до конца 2024 года 6 модельных библиотек уже перевыполнены почти в два раза, - говорят в минкультуры Ставрополья. - С 2019 по 2021 год подано 29 заявок, 11 из них поддержано. Это помогло получить 75 млн рублей на модернизацию из федерального бюджета.

За два предыдущих года в крае открылось 9 модельных библиотек - не только в городах края, но и в селах. В нынешнем году распахнут свои двери центральные модельные библиотеки в станице Курской и селе Донском. На конкурсный отбор 2022 года направлено еще 10 заявок.

Только что созданные библиотеки нового поколения практически сразу стали пользоваться большой популярностью у жителей. Сегодня в них зарегистрирован 39 771 человек - на 8000 больше по сравнению с 2019 годом, а плановый показатель посещаемости перевыполнен на 75 процентов!

В новых библиотеках просторно - в два раза больше стало посадочных мест, в четыре - автоматизированных мест. И, что, конечно, очень важно, значительно обновился книжный фонд. В 2019 году в модельные библиотеки Ставрополья поступило почти 10 тысяч экземпляров новых изданий, в 2020-м - уже более 16 тысяч новых книг на сумму более 3,5 млн рублей.

- Библиотеки трансформировались в центры досуга с акцентом на образовательную, культурно-просветительскую, развлекательную функции, - говорят в краевом минкультуры. - И ориентированы они на все категории населения. В ставропольских модельных библиотеках проходят телемосты, видеоконференции, интернет-трансляции, онлайн-лекции ведущих деятелей культуры, онлайн-встречи с популярными российскими авторами. Просветительская работа здесь ведется в инновационном формате - на литературных подиумах, творческих рингах, литературных караоке, лекциях-перфомансах.

В Светлограде, к примеру, молодежь Петровского городского округа охотно участвует в креативном проекте «Деловые игры в модельной» и познавательно-досуговом проекте «В библиотеке вечером». В Левокумской детской библиотеке через «ИнфоГраД» успешно повышают информационную грамотность юных жителей округа.

Кстати, для мальчиков и девочек в детских модельных библиотеках организовано много интересных и полезных проектов, таких как «Библиопродленка» (с. Новоблагодарное), театральные понедельники (Изобильненская детская библиотека), «Сказки для огласки» (модельная библиотека краевого центра).

А на базе библиотеки в селе Юца Предгорного округа действует клуб любителей сверхлегкой авиации «Сокол», в библиотеке им. М. Горького Пятигорска - арт-пространство «Вернисаж». В Кугультинской сельской библиотеке Грачевского округа есть своя сенсорная комната - для адаптации и реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

Без «цифры» никуда

Идти в ногу со временем отрасли помогает региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Ставропольского края». В декабре 2019 года на его средства и при поддержке Министерства культуры РФ в Ставропольской государственной филармонии открылся первый виртуальный концертный зал.

В виртуальном кинозале. Фото: минкультуры СК.

Из краевого бюджета было выделено 733,3 тысячи рублей на приобретение необходимого оборудования, позволяющего в системе онлайн-трансляций смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и творческих коллективов страны, в том числе специальных программ, рассчитанных на детскую аудиторию, в режиме реального времени и в записи.

В 2020 году в крае открылся второй виртуальный концертный зал - в Детской художественной школе Пятигорска. В этом году, 11 июня, еще один зал открылся в центральной библиотеке Ипатово. После торжественной церемонии зрители смогли посмотреть великолепный концерт народного артиста России Дмитрия Хворостовского. Еще один виртуальный концертный зал появится в 2021-м в Пушкинской галерее Железноводска. А в 2022 году - в Минеральных Водах.

Удобные и полезные новинки в духе времени предлагают и ставропольским любителям живописи. К примеру, посетители Ставропольского краевого музея изобразительных искусств, который участвовал в совместном проекте Министерства культуры РФ, портала «Культура.рф» и российских музеев, могут полюбоваться экспозицией «Золотая коллекция» с помощью мобильного приложения для смартфонов «Artefact». Заявки на участие в проекте направили еще 5 ставропольских музеев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Культработники осваивают передовые технологии Нацпроект дал возможность работающим в отрасли профессионалам повысить свою квалификацию. За два года (2019 - 2020 гг.) в рамках регионального проекта «Творческие люди» 609 ставропольских специалистов прошли переподготовку на базе центров, созданных при ведущих российских вузах культуры - в Саратовской государственной консерватории, Краснодарском и Санкт-Петербургском институтах культуры.

В этом году запланировано обучение 599 работников культуры (290 человек уже прошли). На занятиях, которые проходят дистанционно, наши специалисты осваивают передовые технологии, которые помогут им повысить качество оказываемых учреждениями культуры услуг. В рамках регионального проекта «Творческие люди» реализуется программа «Волонтеры культуры», в соответствии с которой к 2024 году запланировано подготовить 1906 волонтеров.

Сегодня в крае уже зарегистрированы 2380 волонтеров культуры, созданы 12 волонтерских центров, сформирован общий реестр специалистов, ответственных за работу волонтеров в муниципальных и городских округах края.

В феврале на базе Центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры более 40 организаторов работы волонтеров культуры стали слушателями специальной образовательной программы. Финалом всего обучения станет форум волонтерских практик, проведение которого намечено на октябрь этого года. Кроме того, регпроект помогает оказывать поддержку и в реализации интересных инициатив различных творческих организаций края.

Сегодня на Ставрополье 14 краевых отделений творческих профессиональных союзов, с которыми министерство сотрудничает по ряду направлений. Пятигорское городское отделение «Союз художников России» в 2019 году получило 2,38 млн рублей на проведение Четвертой Всероссийской выставки народного искусства», в 2020-м - 2,3 млн рублей на организацию Межрегиональной выставки Юга России «Радуга Юга», а Ставропольское краевое отделение «Союз Дизайнеров России» на Кавминводах в 2020 году - 2,5 млн рублей на организацию «XX Всероссийского Фестиваля дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов «Феродиз». Эти мероприятия стали яркими и важными культурными событиями не только для Ставрополья, но и для всего Юга России.

В этом году грант в размере 3,1 млн рублей получила некоммерческая организация «Слово. Искусство. Музыка». В конце октября совместно с нашим Ставропольским театром оперетты планируется проведение III Международного театрально-музыкального фестиваля-конкурса вокалистов «Эолова арфа» в Пятигорске.