Претендовали на бронзу, но получили 0 баллов: Кузнецов и Шлейхер завалили последний прыжок на Олимпиаде в Токио

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер остались без медалей Фото: REUTERS

В среду, 28 июля 2021 года, на Олимпийских играх в Токио 31-летний ставропольский спортсмен Евгений Кузнецов и его 23-летний напарник Никита Шлейхер (он тоже родился в Ставрополе, но еще в детстве уехал в Пензу, а сейчас представляет Казань - Прим.) заняли последнее, восьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио.

До последней попытки ребята показывали хорошие результаты Фото: REUTERS

Результат россиян по сумме шести попыток составил 331,08 балла. До последнего прыжка они претендовали на бронзовые медали, но получили 0,00 баллов за финальный прыжок. Шлейхер допустил ошибку во время отталкивания, не сделал элемент и упал лицом в воду. С третьего места наш дуэт сразу опустился на последнюю строчку в турнирной таблице.

Напомним, что для нашего земляка Евгения Кузнецова – это не первая Олимпиада, у него уже есть серебро летних Игр 2012 года. В Токио у него также сохраняется шанс на награду - 2 и 3 августа он выступит в личном первенстве.

За земляка болеет Россия, Ставропольский края и, конечно же, мама спортсмена – Марина Кузнецова Фото: Роман ЛАВРУХИН

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Евгений женат, вместе Анастасией они воспитывают сына по имени Велес. Жена спортсмена признается, что, выходя замуж, понимала, что впереди ее ждут долгие ожидания с различных соревнований.

- Разлуки переносить морально очень тяжело. Но, выходя за Женю замуж в 2013 году, я-то знала, что мне предстоит. Мы до свадьбы 3,5 года встречались, многое пережили вместе. Главное, что когда он возвращается с соревнований, он нам с сыном дарит такое тепло и заботу, что все компенсируется, - поделилась Анастасия с сайтом stav.kp.ru.

Синхронные прыжки в воду с трехметрового трамплина, мужчины. Олимпийские игры в Токио 2020. Итоговые результаты

1. Ван Цзунюань/Се Сыи (Китай) — 467,82

2. Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон (США) — 444,36

3. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия) — 404,73

4. Хуан Эрнандес/Яэль Кастильо (Мексика) — 400,14

5. Со Сакаи/Кен Тераути (Япония) — 393,93

6. Лоренцо Марсалья/Джованни Точчи (Италия) — 388,05

8. Никита Шлейхер/Евгений Кузнецов (Россия) — 331,08