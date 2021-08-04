В горах Кабардино-Балкарии под камнепадом погиб турист

для эвакуации пострадавших планируется привлечь вертолет МИ-8 МЧС России. Фото: Эльбрусский ВПСО МЧС России

Инцидент произошел сегодня, 4 августа, в горах Кабардино-Балкарии. Там группа туристов попала под камнепад в ущелье Безенги. По предварительным данным, мужчины были из Москвы. И эта группа не была зарегистрирована. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

По данным ведомства, 1 человек от полученных травм погиб на месте. По предварительной версии, им оказался 36-летний Михаил Чирков. Еще один турист получил травмы. Им оказался Алексей Трубачев. Они находились в альплагере Безенги.

На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Подробности инцидента уточняются.

Ранее «КП» писала, что двое туристов из Мурманска попали под камнепад в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел утром 1 августа в ущелье Безенги. 2 человека, 1973 и 1978 годов рождения, поднимались на гору Джангитау. На высоте 4100 метров группа попала под камнепад.