Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2021 19:00

Взрыв 4 августа 2021 года в Благодатном: вышибло двери и окна жилого дома

Спасатели провели эвакуацию
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Информации о пострадавших пока нет. Фото: МЧС Ставрополья

Информации о пострадавших пока нет. Фото: МЧС Ставрополья

4 августа 2021 года около 17:00 произошел взрыв в пятиэтажном доме в городе Благодатном. МЧС Ставропольского края отправило людей на место происшествия, началась массовая эвакуация. Окна и двери первого этажа выбило взрывом.

По предварительной информации пострадавших и погибших нет, 17 человек (трое из них - дети) эвакуированы. На месте работают пожарные и следователи, чтобы установить все обстоятельства и детали случившегося.

- Всего привлечено: 13 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС России - 6 человек, 3 единицы техники, - сказано в сообщении ведомства.

Предположительно произошел хлопок газа, специалисты проверяют версию утечки

Предположительно произошел хлопок газа, специалисты проверяют версию утечки

Причина взрыва пока неизвестна, специалисты считают, что произошел хлопок газовоздушной смеси.

ЧППроисшествия: ЧП