Взрыв 4 августа 2021 года в Благодатном: вышибло двери и окна жилого дома

Информации о пострадавших пока нет. Фото: МЧС Ставрополья

4 августа 2021 года около 17:00 произошел взрыв в пятиэтажном доме в городе Благодатном. МЧС Ставропольского края отправило людей на место происшествия, началась массовая эвакуация. Окна и двери первого этажа выбило взрывом.

По предварительной информации пострадавших и погибших нет, 17 человек (трое из них - дети) эвакуированы. На месте работают пожарные и следователи, чтобы установить все обстоятельства и детали случившегося.

- Всего привлечено: 13 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС России - 6 человек, 3 единицы техники, - сказано в сообщении ведомства.

Предположительно произошел хлопок газа, специалисты проверяют версию утечки

Причина взрыва пока неизвестна, специалисты считают, что произошел хлопок газовоздушной смеси.