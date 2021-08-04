В Невинномысске ищут трех детей, плававших в канале на лодке

Прибыла группа водолазов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Невинномысске начался поиск трех подростков, которых видели в канале. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- На канале вблизи города сегодня были замечены трое детей, которые пытались покорить его бурное течение на надувной лодке. Вскоре после этого лодку нашли перевернутой, детей рядом не было, - написал глава Ставрополья.

По информации "КП-Ставрополь", на место выехала группа сотрудников ПАСС Ставропольского края. В том числе - водолазы. Есть еще надежда, что дети живы.

- Все это очень тревожно. Мы точно установим все обстоятельства. Но сейчас самое главное - найти всех живыми. Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям! - обратился к землякам Владимиров.