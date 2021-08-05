Артур привлек внимание еще подростком, выигрывая один за другим городские и республиканские соревнования Фото: REUTERS

Осетинский вольник Артур Найфонов взял бронзу летних Олимпийских игр в Токио-2020. Борец соревновался в весовой категории до 86 кг. На старте турнира со счетом 6:0 разгромил спортсмена из Словакии Бориса Макоева. В четвертьфинале - турка Османа Гочена со счетом 12:1. В полуфинале россиянин проиграл Хассану Язданичарати из Ирана (1:7). За бронзовую медаль Найфонов поборолся с Жавраилом Шапиевым из Узбекистана. Выиграл со счетом 2:0.

Артуру Найфонову 24 года, по национальности - осетин. Родился спортсмен в Нижневартовске. Но в школу ходил и на первые тренировки по вольной борьбе - в Северной Осетии. Артур был учеником бесланской школы №1. Той самой, где погибли 333 взрослых и детей в результате теракта в 2004 году.

Про личную жизнь спортсмена известно совсем немного Фото: REUTERS

Как стало известно сайту stav.kp.ru, 17 лет назад 1 сентября вместе со своей старшей сестрой и мамой борец оказался в числе заложников. Артуру тогда было 7 лет. Это была его первая торжественная линейка. Сестре Сабине было 10. Дети получили травмы средней тяжести. А мама, Светлана Найфонова, погибла, спасая ценой своей жизни сына и дочь.

Как рассказал «КП» тренер спортсмена Тотраз Наниев, это было очень тяжелое время для семьи Артура. Впрочем нелегко было всем семьям Беслана - известие о гибели близкого человека пришло в каждый дом.

Фото: личная страница Артура Найфонова в соцсети

На тренировки по вольной борьбе Найфонов стал ходить подростком. И сразу же обратил на себя внимание, выигрывая один за другим городские и республиканские соревнования. В начале карьеры Артур выступал в весовой категории 69 кг, повзрослев, перешел в нынешнюю - до 86 кг.

В 20 лет борец стал победителем национального первенства во Владикавказе, заявив о себе на всю страну. Через год попал в команду сборной России, стал чемпионом Европы. На чемпионате мира-2019 в Нур-Султане Артур взял бронзу. А в следующем году на чемпионате континента в Риме завоевал уже золото европейского первенства, одолев вольника из Сан-Марино Амина Майлза.

Про личную жизнь спортсмена известно совсем немного: не женат, детей нет. В свободное время Артур посещает детский дом и занимается благотворительностью.

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