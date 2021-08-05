"Время веселъя": злую шутку о бесланской трагедии 4 года использовали для селфи с вечеринок

Точное число фотографий с меткой невозможно установить Фото: Варвара АНТОНОВА

Внимательные пользователи сети в обычных фотографиях подростков заметили то, чего не замечали другие больше четырех лет. Кажется, что в снимках ничего запретного — тинейджеры, игривая надпись, какая-то дата и время съемки. И пусть некоторые дети на фото с таким фильтром держат в руках алкоголь. Речь здесь не об этом.

Фото, сделанное с эффектом "Время веселъя". Наверное, последнее Фото: Варвара АНТОНОВА

Эффект появился на сервисе Avatan Plus. Это - бесплатный онлайн-фоторедактор, аналогов которому было много. Но особенность этого сервиса в том, что "наклейки" делают и загружают обычные пользователи. Авторов сотни, а то и тысячи. Потребителей еще больше. По данным ВКонтакте, фоторедактор скачан на 3,1 млн страницах. А по данным Google Play, приложение установили более 10 млн раз.

Описанный эффект называется "Время веселья", или "Время веселъя". Его распространяли, по нашим подсчетам, 19 пользователей. И половина из них в этом весьма преуспела. На фото три самых успешных "автора". В кавычках - потому что эту наклейку они воровали друг у друга. Первый пользователь загрузил эффект еще осенью 2016 года. Но даже он не является его создателем.

Авторы эффекта

Надпись "Время веселъя" связана с трагическими событиями, случившимися в Беслане. На что указывает даже дата — 2.9.04. Второй день захвата школы №1. Наклейку взяли из видео, которое снимали террористы внутри здания.

Кадр видео, которое снимали в школе №1. На фото - боевики и Руслан Аушев во время переговоров о выводе женщин из плена. Фото: YouTube

Фразу ввела владелица камеры - одна из заложниц, которая пришла снимать своих родственников. Аппаратуру заметили и отобрали. Кадры, выложенные в сеть, — переговоры Руслана Аушева с террористами, вывод матерей с грудничками — делал уже один из боевиков.

Пользователи Avatan Plus вырезали фразу и сделали из нее наклейку. Точных данных о том, сколько снимков было сделано с такой печально известной надписью, нет. Можно только посчитать, сколько раз этот шрифт сохраняли в "Избранное" — около пяти тысяч раз. Фотографий, думаю, не меньше.

Редакция сайта stav.kp.ru обратилась к администрации Avatan Plus за комментарием. И за час нежелательный контент был удален.

— Администрация предпринимает все возможные меры по выявлению и удалению противоправного контента. К сожалению, это не всегда возможно сделать до того, как контент увидели другие пользователи. Социальные сети не проводят и не могут проводить ручную премодерацию загружаемого пользователями самостоятельно контента, поскольку это сделало бы невозможным функционирование соцсетей как таковых - пользователи не могут ждать несколько дней, пока модератор одобрит загруженную ими фотографию или видеозапись, — ответили изданию в Avatan Plus.

Представители сервиса также уверили, что в сжатые сроки рассматривают обращения о нежелательном контенте.

— В случае, если при проведении проверки обращения его доводы подтвердились и размещенный контент действительно нарушает действующее законодательство России или правила социальной сети "Аватан" - он будет незамедлительно удален, а аккаунт пользователя, разметившего его, может быть заблокирован, — пояснили редакции.

На момент публикации в нашей истории ни один "автор" еще не заблокирован.