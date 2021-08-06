Спортсменка с ростом 178 см и весом 81 кг – тяжеловес. Фото: zenfira_magomedalieva

Россию на летней Олимпиаде в Токио-2020 по боксу в весовой категории до 75 кг представляет Зенфира Магомедалиева. Что известно о медалистке Олимпиады в Токио Зенфире – рассказывает stav.kp.ru. Биография Зенфиры Магомедалиевой богата на интересные факты.

Фото: zenfira_magomedalieva

Боксерше 33 года, родилась в дагестанском селе Тлярата. По образованию – преподаватель. Студенткой соревновалась в составе республиканской сборной по толканию ядра. Позже увлеклась боксом и работать пошла не по профессии, а приставом в управлении по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов.

«Долги не выбивала», - пошутил в разговоре с «КП-Северный Кавказ» ее бывший тренер Сухраб Манапов. С ним Зенфира занималась в 2012-2019 годах. Сегодня Манапов готовит в чемпионы другого своего ученика. Первым тренером Магомедалиевой был Алексей Шахсинов.

Фото: zenfira_magomedalieva

В состав сборной России она вошла в 2014 году. Звание мастера спорта России международного класса получила через год, в возрасте 27 лет, после победы на чемпионате России в Саранске.

Заметим, что спортсменка с ростом 178 см и весом 81 кг – тяжеловес. В категории «Heavyweight» Зенфира в 2014 году стала первой в истории Дагестана чемпионкой мира по боксу. Турнир проходил в Чеджу. С победой Магомедалиеву поздравил президент России Владимир Путин, отправив телеграмму.

В этой же категории – от 81 кг, боксерша взяла золото на чемпионате Европы в Болгарии (2016), став заслуженным мастером спорта, и через три года на чемпионате Европы в Испании. Титул двукратной чемпионки мира она завоевала в Улан-Удэ в 2019-м, взяв золотую медаль в весовой категории уже до 81 кг. За это Федерация бокса России подарила Магомедалиевой машину «KIA Sportage» и сертификат на 5 млн рублей.

Фото: zenfira_magomedalieva

На Олимпийских играх в Токио-2020 Зенфира выступает в весовой категории до 75 кг по одной простой причине - самым тяжелым олимпийским классом женщин считается средний вес – от 69 кг до 75 кг. Для осуществления мечты выступить на Олимпиаде боксерше пришлось скинуть больше 5 кг.

Фото: zenfira_magomedalieva

Зенфира замужем и воспитывает дочь.

Фото: zenfira_magomedalieva

В четвертьфинале, напомним, спортсменка победила представительницу Мозамбика Радей Грамане. В полуфинале россиянка встретится с боксершей Ли Цянь из Китая. Если Зенфира выиграет – поборется за серебро и золото в финале, уступит – принесет команде бронзу.