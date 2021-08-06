Братья Гаджимагомедовы мечтали об Олимпиаде, но серебро взял только Муслим - Расул трагически погиб

Муслим Гаджимагомедов остановился в шаге от олимпийского золота Фото: REUTERS

На Олимпиаде в Токио завершился боксерский финал в весе до 91 килограмма. В нем участвовал россиянин Муслим Гаджимагомедов, который проиграл кубинцу Хулио Сесар де Ла Крус. Бой закончился со счетом 0:5.

Хоть в команде боксера и заявляли, что приехали только за золотом, серебро тоже важно для Гаджимагомедова. Во-первых, потому что он долго шел к нему. За несколько лет профессиональной карьеры он стал троекратным чемпионом России, триумфатором на Европейских играх (2019 год) и на чемпионате мира (2019 год). Последние четыре года, согласно статистике, он не проигрывал 48 боев подряд. А во-вторых, потому что Олимпиада была мечтой и его покойного брата...

Расул (фото справа вверху) был старше Муслима на три года Фото: Личный архив героя публикации

Муслим родился в дагестанском селе Нитиисух, население которого, по данным на 2010 год, 256 человек. Отец был медиком, а мама растила Муслима и его брата Расула. Парни, чтобы не прозябать, сразу ушли в спорт. Старший сначала привел младшего на борьбу, но потом на первый план вышел бокс.

Между Муслимом и Расулом разница в три года. Но у братьев не было ссор - во многом из-за любимого занятия и одного спортивного зала. Оба занимались там до окончания школы. А когда переезжали в другой город - продолжали тренироваться. Парни, к слову, в разное время оказались в Краснодаре. Однако со старшим братом Расулом произошла страшная беда.

Муслим Гаджимагомедов с родителями Фото: Личный архив героя публикации

В ночь на 13 апреля 2014 года молодой человек защитил друга, у которого отбирала деньги уличная шпана. Чувствуя превосходство боксера, трусы ударили Расула ножом в шею и скрылись. А он скончался на месте. Парню было уже 20 лет, он входил в молодежную сборную России по боксу, побеждал на международных турнирах. Мысленно дагестанец готовился к большим вызовам, один из них - Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Но этого не случилось.

Так что Муслима Гаджимагомедова выиграл серебро не только для себя и страны, но и для покойного брата, который тоже мог стать чемпионом. Об этом говорил их дядя Ибрагим Абдурахманов в интервью "КП-Ставрополь" перед началом боя:

– Мы так за него болеем! Всем селом болеем. Когда он одолел алжирца, я тут же позвонил сестре, мы чуть не плакали и поздравляли друг друга. И Расул взял бы медаль. Если бы выжил...

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».