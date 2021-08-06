Дагестан раскалился: синоптики предупредили об опасной жаре

Из-за жары начнутся периодические отключения электричества на 1-2 часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экстренное предупреждение по жаре объявили в Дагестане. По информации республиканского Гидрометцентра, с 6 по 8 августа в республике прогнозируют до +43 градусов. Максимальных значений температура воздуха достигнет с 12 до 16 часов в указанные дни, предупреждают синоптики.

В низменных районах республики обещают +42...+43. В предгорных — 40 градусов. От пекла не спрячешься и в горных районах, здесь столбики термометров поднимутся до +38.

Энергетическая компания Дагестана предупреждает, что из-за такой погоды вынуждена проводить периодические отключения электричества на 1-2 часа для предотвращения технологических нарушений.

Напомним, что в северо-западных районах и восточной части Ставрополья 6 и 7 августа тоже ожидается экстремальная жара +40 градусов. И при этом 7-9 августа в крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 25 м/с.

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Тем временем в краевом центре 6 августа прогнозируется +32, +35 (подробнее)